POTEZ KOJI JE ODLUČIO POBEDNIKA UTAKMICE! Nurkić laktom strašno udario Jokića u lice: Srpski centar se samo srušio na parket

Košarkaši Denver Nagetsa porazili su Finiks Sanse 119:111 u najuzbudljivijem meču odigranom tokom noći u NBA ligi. Gosti su tako uhvatili ritam i trećim uzastopnim slavljem uspeli da se priključe ponovo borbi za prvom pozicijom na Zapadu.

Jokić se poenterski probudio u drugom poluvremenu i tako dodatno začinio svoju odličnu partiju u paserskom smislu (16 asistencija), međutim dosta poteškoća mu je zadavao Jusuf Nurkić.

Centar iz Bosne i Hercegovine i njegov nekadašnji saigrač je dao čak 31 poen iu tako odigrao jednu od najboljih utakmica u karijeri, međutim kada je bilo najbitnije on je napravio veliku grešku.

Pri rezultatu 114:111 u završnim trenucima susreta on je u jedan od duela sa Jokićem ušao pregrubo, napravio faul u napadu koji je okarakterisan kao nesportski, nakon čega je srpski as pogodio jedno bacanje, potom i dvojku iz akcije.

Jusuf Nurkic was given a flagrant call on a play late in the 4th quarter against Nikola Jokic 😬



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/GpxNYJFLdf