NBA LIGA KAZNILA NIKOLU JOKIĆA! Jedna od najbizarnijih sankcija u karijeri Srbina!

Nikola Jokić kažnjen je sa 2.000 dolara od strane najjače košarkaške lige na svetu zbog simuliranja na meču protiv Sakramenta, saopštila je NBA u nedelju uveče.

U zvaničnom saopštenju NBA lige istaknuto je da je košarkaš Denver Nagetsa Nikola Jokić prekršio pravila u završnici utakmice protiv Sakramento Kingsa. Jokić je pao na parket nakon kontakta sa protivničkim igračem Domantasom Sabonisom.

Iako su sudije dosudile prekršaj Sabonisu, rukovodstvo NBA lige je odlučilo da kazni Jokića zbog simuliranja.

Podsetimo, Taman što ih je Nikola Jokić pohvalio da igraju kao kada su osvojili titulu, Denver Nagetsi su poklekli. Aktuelni šampion NBA lige poražen je u gostovanju Sakramentu sa 117:123, uprkos maestralnoj partiji srpskog centra.

Od početka sezone ekipa Denevera ima poteškoća na gostovanjima, što se pokazalo i u Sakramentu. U Arizoni su prethodno pobedili Finiks, ali nisu uspeli da vežu dva trijumfa van Kolorada.

Jokić je zabeležio osmi tripl-dabl ove sezone, postigao je 36 poena, 13 skokova i 14 asistencija.

Ovo je drugi put da uzastopno postiže tripl-dabl sa 30 poena bez izgubljene lopte, što nikome nije uspeo da uradi 40 godina!

Otvorene rane Nikole Jokića

Nikola Jokić tokom svake utakmice se bori sa suparničkim igračima - o čemu svedoče ožiljci na njegovim rukama. Ipak, ne sudi mu se veliki broj slobodnih bacanja.

Denver Nagetsi u proseku ove sezone izvode svega 20 slobodnih bacanja po meču, od kojih srpski košarkaš 6,4.

Ostali su daleko ispred. Zapravo, samo tri tima u proseku izvode manje penala po meču.

Zbog toga su se pojedini američki stručnjaci zapitali kako je moguće da sudije ne sviraju više slobodnih bacanja šampionskom timu, s obzirom na to sa kolikom silom protivnički igrači pokušavaju da zaustave Nikolu Jokića.

I'm interested in (non-conspiracy) theories and explanations for why the Nuggets don't get to the foul line. They rank 27th in FTA rate are the only good team in the bottom 12.



What are some basketball reasons they don't get to the line? pic.twitter.com/qI5qd4kGlW