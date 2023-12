ČUVENOM KOŠARKAŠU (32) U OKTOBRU OTKRIVEN RAK, A SAD JE ZAIGRAO: Stao pored Srbina na teren, ovo je ČUDO!

Ognjen Dobrić je konačno mogao da stane na teren zajedno sa Akileom Polonarom, pošto se Italijan vratio na teren nakon što je pobedio rak!

Trijumf! Pobedio je Virtus Tortonu 99:70 u domaćoj ligi, ali nikome ta pobeda nije bila toliko bitna koliko je vest bila povratak Akilea Polonare na teren. Reprezentativac Italije se bez kose, ali sa osmehom na licu vratio na teren prvi put nakon što je u oktobru operisao testise jer mu je pronađen rak!

Najefikasniji u pobedničkom timu sa 16 poena, 7 skokova i 6 asistencija bio je Tornike Šengelija, Ognjen Dobrić je ubacio 11 poena uz 3 skoka i 2 asistencije, ali vest dana su bili prvoi minuti Polonare na terenu. I to je bio odličan sa 5 poena za 8 minuta na terenu.

Nakon što mu je otkriven rak morao je 32-godišnji Polonara na operaciju, a nakon što je nedavno Virtus objavio njegovu sliku sa treninga sada se ekspresno veliki borac i sjajni košarkaš vratio na teren.

