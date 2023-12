POZNATI AMERIKANAC SE POKLONIO SRBINU - Jokića NIKADA NIKO nije ovolio hvalio

Poznati košarkaški novinar Bil Simons tvrdi da je Nikola Jokić ubedljivo najbolji igrač u NBA ligi, i tu nema nikakve dileme.

Naime, Simons je u svom podkastu detaljno analizirao najbolje timove lige nakon novembra, a posebno mesto u njegovom izlaganju zauzeo je upravo Jokić.

Prema njegovom mišljenju, Denver je i dalje najbolji tim lige bez obzira na trenutno stanje na tabeli.

"Znam da je Džamal Marej povređen, da je Denver na 13-6, da su imali nekoliko poraza, ali imaju Jokića", rekao je Simons.

Obrazložio je novinar ovaj svoj stav.

"Pre nekoliko večeri Brajan Skalabrini je rekao da je razlika između Jokića i sledećeg najboljeg igrača u ligi najveća koju smo imali od Lebrona 2013. kada su daleko iza njega bili Kevin Durent i Karmelo Entoni. To je definitivno slučaj i sa Jokićem".

Simons tvrdi da je Jokić najbolji ofanzivni igrač kog je gledao u životu.

"Mislim da je on najbolji ofanzivni igrač za mog života, bar do sada. I zato mislim da je Denver favorit. Briga me na kojoj će biti poziciji pred plej-of, oni su broj 1 tim...