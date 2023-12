NOVI REKORD NIKOLE JOKIĆA! Sedmi put u karijeri mu je ovo pošlo za rukom!

Srpski košarkaš, Nikola Jokić, oborio je novi rekord, ko zna koji put tokom svoje karijere.

Centar Denvera je proglašen za najboljeg košarkaša Zapadne konferencije za mesec novembar, a gledajući brojke i uporedivši Srbinove, sa brojkama Džejsona Tejtuma, najboljeg u Istočnoj konferenciji, dolazimo do zaključka da je Jokić u 11. mesecu 2023. godine bio najbolji u celoj ligi.

Na utakmicama u novembru Somborac je beležio 29 poena, 13,2 skokova i 9,2 asistencije po utakmici. Denver je u tom periodu zabeležio 13 pobeda uz šest poraza.

Sa druge strane, košarkaš Bostona je beležio 27,7 poena, 8,8 skokova i 4,1 asistencije po meču.

Jokic wins the award for the seventh time in his career, the most in franchise history. https://t.co/UCrXMjv3C5