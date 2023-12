Neviđena drama pripala Partizanu! Pao je i Monako posle produžetka

Košarkaši Partizana pobedili su Monako u 12. kolu Evrolige rezultatom 89:85 (16:13, 16:22, 19:16, 21:21, 17:13) posle neviđene drame koje ja trajala do samog kraja i otišla u produžetak. Dodatnih peti minuta je ekipi iz Monaka donela prva zvezda tima Majk Džejms trojkom na dve sekunde do kraja, iako je delovalo da je prethodno Panter rešio pitanje pobednika.

Kapiten, kao ni protiv Panatinaikosa prošle nedelje, nije klonuo duhom, već je u produžetku bio najefikasniji i jedan od najzaslužnijih za trijumf u meču koji je trajao čak dva i po sata. Posebno se odužio produžetak u kojem je bilo čak četiri čelendža.

Crno-beli su tako upisali i te kako važnu šestu pobedu u elitnom klupskom takmičenju, a već za dva dana ih takođe u Beogradskoj areni očekuje meč protiv Armanija (20.30, Sport klub 1).

Najefikasniji u domaćem timu bili su Džejms Naneli sa 23 poena, Kevin Panter sa 25 i Pi Džej Doužer sa 15, dok su se na drugoj strani najbolje pokazali Moteijunas sa 23 i Džejms sa 16.

Beogradska arena bila je kao po običaju krcata, a nisu izostale ni poznate ličnosti. Došli su da bodre crno-bele teniser Miomir Kecmanović, bivši rukometaš Nedeljko Jovanović, fudbaleri Partizana Frenk Kanute i Bibars Natho, a najviše je iznenadio dolazak poznatog srpskog fudbalera Aleksandra Kolarova.

Zvižduke je pri ulasku na teren dobio bivši trener Zvezde koji sedi na klupi Monaka, Saša Obradović, a na udaru je posebno bio u finišu meča zbog čelendža koje je redovno tražio, a nijednom nije bio u pravu tokom produžetka. Crno-beli su igrali bez Uroša Trifunovića koji odsustvuje neko vreme, kao i Frenka Kaminskog koji je dobio udarac u rebro prošle nedelje protiv Panatinaikosa.

Prve poene u punoj Areni postigao je Pi Džej Doužer. Sjajan je bio centar Bruno Kaboklo koji je skakao i postizao poene od starta, a u ovom meču je iznenadio javnost i novom frizurom. Sjajno su otvorili izabranici Željka Obradovića meč i poveli sa 10:2, na krilima i kapitena Kevina Pantera, imali i više skokova od protivnika, ali su ubrzo izgledali kao da ih je neko ugasio. Kaboklo, koji je sjajno otvorio meč, u prvoj četvrtini već je imao dva faula, a usledila je i serija neverovatnih promašaja crno-belih.

Ipak, na prvi odmor, između dve četvrtine, otišli su sa vođstvom od 16:13.

Očekivano, došli su “kneževi” do vođstva u drugoj četvrtini. Iskusni Džejms Naneli, koji se ispomašivao, bio je taj koji je u 18. minutu prekinuo seriju gostujućeg tima. Do kraja poluvremena Naneli i Kaboklo, koji je upisao i treći faul u finišu, održavali su crno-bele na malom minusu, a rezultat je na poluvremenu bio samo 32:35 u korist ekipe Saše Obradovića, iako je Partizan imao dosta minuta bez efikasnih rešenja. Poluvreme su obeležile i greške, a ni atmosfera nije bila baš najbolja koju pamti Arena osim kada bi neko od košarkaša kluba iz Humske zapalio publiku trojkom ili fantastičnim skokom.

Meč je nastavljen u daleko žustrijoj i spektakularnijoj atmosferi. Disao je Partizan Monaku za vratom, a Naneli je trojkom u poslednjoj sekundi napada približio svoj tim na dva poena zaostatka i izazvao delirijum u Areni. Nije dugo trajao, jer, na svu muku, treći faul je upisao i Alen Smailagić nad najvećom zvezdom tima Majkom Džejmsom, pa je na teren ušao Balša Koprivica.

Ubrzo se sve vratilo u normalu kada je u pitanju atmosfera jer je Panter uz faul Džordana Lojda postigao trojku, a potom i dodatno slobodno bacanje za 43:41.

Nastavila se rezultatska klackalica, traćio je Monako napade, ali onda i grešio pre svega Doužer. Moteijanus je dao trojku kada je ostao sam za 46:43, ali je na scenu, kao i uvek kada je najteže stupio Džejms Naneli novom trojkom za izjednačenje. Suđenje je posebno iritiralo prisutne u Areni, koje, ruku na srce, i nije bilo na evroligaškom nivou sve vreme.

Ledejevu trojku anulirao je Okobo za 51:51 što je i bio rezultat na kraju treće četvrtine, iako je mogla lako da se završi u korist Partizan. Međutim, dva skoka nisu bila dovoljna da Doužer, Naneli ili Panter pogode trojku, ali je na sreću crno-blih u finišu i Džejms promašio izvan linije za tri poena.

Otvorio je četvrtinu poenima Doužer iako mu je nekoliko sekundi ranije ispala lopta, ali srećom bez posledica. Ubrzo je Saša Obradović morao da zatraži tajm-aut jer je, nakon poena Anđušića i promašaja gostiju, Doužer dao trojku i iskupio se za sve promašaje 58:53.

Nije pomogla ni pauza, pa ni saveti iskusnog srpskog trenera. Promašivali su gosti, a Džejms je napravio tehničku. Sve je išlo ka tome da se uveća prednost domaćeg tima. Tako je i bilo do nekog momenta, ali Anđušiću nikako nije išlo, pa se zbunio i Smailagić i protraćio napad do kraja, da bi Dialo sigurno zakucao na suprotnoj strani.

Reagovao je Željko tajm-autom, u Areni se zaorilo “Hoćemo pobedu”.

Pitali su se svi da li će crno-beli izdržati i zadržati vođstvom, a posebno je dramatično bilo kada je Ledej na šutu za tri promašio ceo koš. Džejms na drugoj strani je odmah to kaznio trojkom na 3.17 minuta do kraja i smanjio zaostatak na 65:64.

Ubrzo je usledilo i izjednačenje nakon što Doužer ponovo nije bio precizan.

Drami nije bilo kraja i činilo se i da se nikad neće završiti. Produžio ju je na 1.48 i Saša Obradović jer je tražio čelindž kako bi se videlo da li se lopta odbila u aut od Brauna ili nekog od igrača Partizana. U pitanju je bio Braun, pa su crno-beli imali napad. Završio se slobodnim bacanjima za Kabokla od kojih je pogodio jedno za 67:66. Ubrzo je opet pogodio samo jedno bacanje za plus dva.

Dosta sreće imali su crno-beli jer je Okobo pri pokušaju da odigra povratnu loptu pogodio spoljni deo table pa je Partizan imao napad. Panter je promašio, ali je Doužer izbio loptu Džejmsu i kapiten se sa dva poena iskupio.

Na 22 sekunde do kraja ni 70:66 nije garantovalo pobedu, a da drame bude do poslednje seknde pobrinuo se Džejms trojkom. Na drugoj strani Naneli je pogodio dva bacanja, a onda je Džejms dao još jednu trojku za produžetak i crno-beli za 2.3 sekunde do kraja nisu mogli da ipak osiguraju pobedu u regularnom delu meča jer je Panter promašio.

Drame je bilo i u produžetku, Panter je bio najefikasniji od starta, ali su vodili i gosti. Nije prošlo ponovo bez čelendža i to čak četiri u produžetku, ali su se svi rešili u korist Partizana. Šutirao je Doužer slobodna bacanja, dao jedno za 85:83. Odbranili su se crno-beli, tehničku je napravio Motejunas na Smailagićem i tu je, ispostavilo se, bio kraj nade za goste.

