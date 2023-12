CRVENA ZVEZDA POSLE DRAME PORAŽENA U VALENSIJI: Teodosić tragičar, crveno-beli se ispromašivali u finišu

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Valensiji u 12. kolu Evrolige rezultatom 85:81 (25:19, 31:21, 16:25, 15:16).

Valensija je prekinula niz od pet uzastopnih poraza i stigla do šestog trijumfa. Crveno-beli su doživeli osmi poraz, a ostali na četiri pobede.

Bio je ovo šesti poraz crveno-belih na gostovanjima iz isto toliko mečeva.

TOK MEČA

4. ČETVRTINA

40. minut - Promašio je Teodosić trojku, a Dejvis je fauliran na 10.4 sekunde pre kraja. Pogodio je prvo, potom i drugo - 85:81.

Harper poentira 33.7 sekundi pre kraja - 83:81. Tajm-aut za crveno-bele.

Nedović pogađa trojku za izjednačenje - 81:81. Do kraja 54 sekunde. Tajm-aut za Valensiju.

39. minut - Bolomboj polaže za 81:78.

38. minut - Teodosić je pogodio oba bacanja - 81:76.

36. minut - Mitrović smanjuje na 78:74. Dejvis pogađa za dva - 80:74. Mitrović je zaradio peti faul. Tajm-aut.

35. minut - Dejvis je fauliran, pogodio je oba bacanja - 78:70. Nedović pogađa za dva - 78:72.

34. minut - Nejpir pogađa za tri - 76:70.

33. minut - Zvezda je promašila tri napada sa otvorenim šutevima, a na drugoj strani je fauliran Odželej. Pogodio je jedno od dva. Crveno-beli su izašli iz bonusa - 76:67.

32. minut - Odželej pogađa iz teške situacije za dva pod faulom - 74:67. Pogodio je za 75:67.

31. minut - Mitrović pogađa za dva, njegova četiri poena - 72:67.

3. ČETVRTINA

30. minut - Ture u kontri poentira - 70:61. Serija Valensije 8:0. Giedratisi sa linije penala prekida seriju domaćina - 70:63. Lazić je fauliran 3.2 sekunde pre isteka četvrtine. Pogodio je za 70:65. Harper uz zvuk sirene pogađa za dva - 72:65.

29. minut - Dejvis pogađa jedno od dva - 66:61. Džons pogađa za dva, serija domaćina 6:0 - 68:61. Tajm-aut za Sferopulosa.

28. minut - Giedraitis pogađa za tri - 62:61. Zvezda je napravila 15 razlike u trećoj četvrtini. Klaver posle tajm-auta pogađa za tri - 65:51.

27. minut - Nejpir je fauliran pri šutu za tri poena. Pogađa dva od tri, njegovih 11 poena - 62:58.

26. minut - Teodosić je fauliran. Valensija je odavno u bonusu, a Teodosić pogađa za 60:55. Dejvis zakucava za 62:55. Mitrović pogađa jedno od dva - 62:56.

25. minut - Bolomboj zakucava - 60:51. Posle dužeg vremena crveno-beli su na jednocifrenom zaostatku. Njegovih 10 poena. Davidovac na odličnu asistenciju Teodosića smanjuje na 60:53.

24. minut - Lazić je fauliran u prodoru za nova dva slobodna bacanja. Kapiten crveno-belih je pogodio oba - 60:49.

23. minut - Harper pogađa za dva uz prekršaj Lazića - 60:47. Nije pogodio dodatno bacanje.

22. minut - Teodosić pogađa težak šut za tri - 56:45. Dejvis pogađa sa poludistance - 58:45. Lazić je fauliran pri šutu, pogodio je oba za 58:47.

.@Davies finishes the Pick and roll with a furious one-handed SLAM! #MagicMoment I @valenciabasket pic.twitter.com/4gz42vFFIN