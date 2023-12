POLUVREME ZA PAMĆENJE: Dončić uradio ono što niko nije uspeo u istoriji NBA lige

Kakva noć za Luku Dončića! Slovenački košarkaš odigrao je maestralnu utakmicu protiv Jute i vodio je Dalas do trijumfa od neverovatnih +50 (147:90), ali je istovremeno ušao i u istoriju NBA lige!

Dončić je meč završio sa 40 poena, 11 asistencija i 10 skokova, i to sve bez igranja u poslednjoj deonici, dok je na poluvremenu imao brojke koje su mu donele rekord. Sa 29 poena, 10 skokova i 10 asistencija, Dončić je ostvario najefikasnije tripl-dabl poluvreme u NBA istoriji.

With 29 points, 10 rebounds, and 10 assists in the first half, Luka Doncic has officially recorded the highest-scoring triple-double in a half in NBA history. https://t.co/hqx0WqFuvi