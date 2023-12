Nikola piše istoriju i kada ne ide! Ipak, ovog puta nije za pohvalu!

Nije Nikola Jokić navikao javnost da uzima preveliki broj šuteva, naročito u mečevima kada ne ide, ali se noćas i to dogodilo.

Nagetsi su poraženi od Los Anđeles Klipersa sa 111:102, a Nikola je ponovo stigao do tripl-dabla, međutim, uz visok procenat promašaja.

Tako je Jokić ispisao istoriju kluba, ali ovog puta negativnu!

Srpski centar je uputio 32 šuta ka košu rivala, ali je pogodio samo devet puta. Tako je upisao najviše promašaja na jednom meču od kako je stigao u NBA ligu.

Nikola Jokic has 23 missed field goals - the most in his career (9/32) 😳😳😳 pic.twitter.com/9uql1WLNPY

Takođe, postao je treći igrač u istoriji franšize koji je izveo 30 ili više šuteva, a bio precizan manje od deset puta. Pre njega, to je za rukom pošlo Majklu Adamsu i Karmelu Entoniju.

Nikola Jokic tonight: 9-32 (22 points)



He's the 3rd player in Nuggets history to take 30 shots or more & make less than 10 of them, joining Michael Adams ('91) & Carmelo Anthony ('07).