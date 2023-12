REĐAJU POBEDE! Zašto deluje da će Partizan imati još bolju sezonu u Evroligi nego prošle?

Partizan je vezao i treći trijumf u Evroligi, pošto je posle Panatinaikosa i Monaka pao i Armani, pa crno-beli sada imaju pozitivan učinak posle 13 kola u elitnom takmičenju i trenutno su na skoru od 7:6.

Kada se pogleda prošla sezona, ovo je ozbiljan iskorak, jer je i sam Željko Obradović na konferenciji posle meča rekao da je prošle sezone posle 13 kola skor na tabeli bio 4:9, a njegov tim je tek posle toga "upalio mašinu" i na kraju stigao do šestog mesta i na kraju regularnog dela imao je skor od 20 pobeda i 14 poraza.

Zbog toga, deluje da će Partizan imati još bolju sezonu u Evroligi nego što je to bio slučaj prošle sezone, kada su stigli na korak od plej-ofa i kada bi verovatno i došli do njega, da se nije desila ona tuča u Madridu u drugoj utakmici, posle koje je Real uspeo da nadoknadi 0:2 i dođe do Fajnal fora, a na kraju i osvoji trofej.

Nije samo bolji skor faktor koji nagoveštava da bi crno-beli mogli da imaju još uspešniju sezonu.

Pre svega, Partizan je zadržao okosnicu tima. Istina, otišlo je nekoliko bitnih igrača, poput Matijasa Lesora i Dantea Eksuma koji su bili nosioci tima, a takođe je tim napustio i Jam Madar koji je imao bitnu ulogu i crno-beli su imali velike planove za njega, a rastanak je upriličen i sa Janisom Papapetruom, koji nije ispunio očekivanja u prošloj sezoni. Umesto njih su stigle kvalitetne zamene, pa su tako centarsku liniju pojačali Frenk Kaminski i Bruno Kaboklo, umesto Eksuma i Madara su došli Jaramaz i Pi Džej Doužer, dok je umesto Papapetrua ekipu pojačao Mateuš Ponitka.

Ali, ono najvažnije, Partizan je zadržao mnogo igrača koji su ostali okosnica tima, a to je ključno u pravljenju ekipe i tima, jer onda samo nadograđujete kvalitet i ukomponujete pridošlice, što je mnogo lakše kada ih ima nekoliko, nego kada treba sve iznova da stvarate sa poptuno novim timom (primere ovoga vidimo u lošim startovima sezone za mnoge timove koji su potpuno promenili rostere).

Zadržavanjem Pantera, Ledeja i Nanelija, koji su imali i unosnije ponude tokom leta, Partizan je napravio ozbiljan posao, kao i zadržavanjem ukupno devet igrača iz prošlogodišnjeg rostera, od kojih mnogi deljuju još bolje ove sezone.

Takođe, publika ove sezone nosi Partizan sa možda i jačom energijom nego što je to bilo prethodne, gde na startu sezone i nakon lošijeg početka u Evroligi hala nije uvek bila krcata, a sada se traži karta više za svaki meč i pored nešto jačih cena. Utakmice Partizana u Beogradu postale su svojevrstan statusni simbol, mnoge velike sportske i glumačke zvezde žele da budu deo spektakla i da osete atmosferu o kojoj priča ceo svet, a to nosi igrače, koji uspevaju uz "šestog igrača" često da nadoknade i neke velike minise i dođu do pobeda nad moćnim ekipama.

Na kraju, najvažnije, uvek treba istaći i faktor Željko Obradović, koji je simbol sigurnosti da je Partizanov brod u sigurnim rukama i da plovi ka pravom cilju. On je temelj i osnova Partizanove sigurnosti i uspeha, a to donosi i mir u kući, ali i među navijačima Partizana, kod kojih nema "talasanja", čak i kada bude krize rezultata, jer jednostavno on ima stopostotno poverenje uprave, igrača i navijača Partizana.

Njegova samouverenost koja se vidi u poslednje vreme na konferencijama, ali i činjenica da je Partizan dizao formu kako je odmicala sezona, a nakon najboljeg starta od kako se Obradović vratio u Partizan, navijači imaju puno pravo da imaju velike nade da bi ova sezona mogla da bude istorijska i da se napravi dodatni iskorak.