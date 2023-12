Kevin Panter čekao kraj treninga zbog ovoga: Pred meč sa SC Derbijem otkrio svima šta mu je hobi

Košarkaši Partizana u okviru 11. kola ABA lige igraju protiv SC Derbija meč u svojoj Beogradskoj areni, gde će pokušati da se revanširaju "Studentima" i za poraz u Superkupu ABA lige, koji se dogodio na početku sezone.

Studenti su tada iznenadili, slavili i ostavili pehar u Podgorici, zbog čega je i sigurno da Partizan traži svoju osvetu.

Najveća uzdanica crno-belih jeste njihov kapiten, Kevin Panter, koji se konačno oporavio od povreda i koji je ponovo postao lider ekipe, o čemu svedoče i njegove partije u Evroligi, gde je uspeo da sruši Monako, a potom i Olimpiju iz Milana.

Kevin Panter je neko ko dosta vremena provodi i na društvenoj mreži "X" (nekada Tviter), gde sa navijačima deli razne stvari, a to je u radio i odmah nakon treninga pred SC Derbi.

Gonna get back in this call of duty bag..