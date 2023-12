POGLEDAJTE ZBOG ČEGA JE JOKIĆ ISKLJUČEN - Scena o kojoj bruji Amerika: Srbin dobio udarac, sudija se PRAVIO LUD, a onda ŠOK! (VIDEO)

Iako je ubedljivo najbolji igrač u ligi, NBA šampion i MVP finala, jasno je kao dan da američke sudije nepoštuju Nikolu Jokića.

Brojna srpska dijaspora u Čikagu nije imala priliku da uživa u bravurama magičnog Somborca, jer su im ugođaj pokvarile sramne sudije, koje su iz samo njima poznatih razloga u finišu prvog poluvremena odlučile da pošalju Jokića u svlačionicu!

Nikola je u Čikagu doživeo jednu od najvećih nepravdi od dolaska u NBA. Nešto više od minut pre kraja poluvremena prestrogo je dobio tehničku i isključenje, pa je morao da napusti teren.

I na ovom meču protivnički igrači koristili su prekomernu silu kako bi ga zaustavili, ali sudije to nisu sankcionisale. U finišu poluvremena nakon jednog duela sa Vučevićem ispod koša uputio je šut i promašio, ali je bio fauliran, međutim, sudije su ostale neme. Dok se vraćao u odbranu Nikola je tražio objašnjenje od sudija, a umesto toga dobio je tehničku i isključenje na zaprepašćenje svih prisutnih.

Nikome nije bilo jasno šta se dogodilo, što se jasno vidi i na samom snimku:

Nikola Jokic is immediately ejected from the Bulls-Nuggets for arguing a no-call and even Bulls announcers Adam Amin and Stacey King are in disbelief.



"The people didn't come to see the officials, let's be honest, they came to see the players."



It's Serbian Heritage Night in… pic.twitter.com/w8ejIp4AMX