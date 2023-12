ODLAZAK NBA LEGENDE: Preminuo član KUĆE SLAVNIH! Držao je rekord koji je ponovio samo Jokić!

Legendarni NBA košarkaša Džordž Mekginis (74) preminuo je od posledica srčanog zastoja, prenose američki mediji. Najbolji košarkaš u istoriji Indijane poslednjih nekoliko dana proveo je u bolnici, ali lekari nisu mogli da mu pomognu u borbi za život. Mekginis je 2017. godine primljen u Kuću slavnih američke košarke, što je u potpunosti zaslužio igrama na terenu.

On je od 1971. do 1975. godine igrao za Indijanu, zatim tri godine nosio dres Filadelfije, pa dve godine dres Denvera, pre nego što se vratio u svoj matični klub i u njemu nakon dve sezone završio karijeru.

Pre nego što su se ABA i NBA ujedinile u jednu ligu Mekginis je sa ekipom indijane dva puta osvajao ABA titulu - u sezonama 1972. i 1973. Drugi pohod na šampionsku titulu obeležio je i MVP nagradom u finalu, dok je 1975. godine MVP ligaškog dela sezone. Tri puta je nastupio na ABA Ol-star meču i još dva puta na NBA Ol-star meču, a Indijana je zbog njega povukla iz upotrebe broj 30!

We are deeply saddened to announce the passing of Hall of Famer George McGinnis.



"[George] was the very definition of an Indiana basketball legend, a champion, and Hall of Fame athlete. But he was more than that. George was family."https://t.co/EKs4rs4Ljb pic.twitter.com/UDPSl1fgm9