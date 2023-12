JOKIĆ KAO NA BALETU! Srbin može i da pleše za vreme utakmice! Pogledajte neverovatnu reakciju Srbina i najlepšu akciju Denvera

"Još jedan dan na poslu", tako bi verovatno Nikola Jokić opisao utakmicu protiv Bruklina.

Srbin je ušao u istoriju NBA lige kao prvi košarkaš koji je upisao najmanje 10 tripl-dabl učinaka u sedam sezona zaredom.

Osim toga, njegov potez iz prvog poluvremena i akcija Denvera, ostavila je jak utisak.

Pomislio je protivnički košarkaš da može da nadmudri Srbina i oduzme mu loptu, ali brza reakcija nakon još bržeg razmišljanja omogućila je Nagetsima lake poene iz najlepše akcije na utakmici.

Jokić je loptu poslao Majklu Porteru Junioru, a on ju je samo prosledio Aronu Gordonu za lako zakucavanje.

One of the best #Nuggets highlight plays of the season❤️‍🔥



Nikola Jokic gets the rebound and on the fast break busts a spin move into a pass to Michael Porter Jr. ...



...who unselfishly passes up the transition 3 to dish it inside to Aaron Gordon for the behind-the-head dunk pic.twitter.com/kQZZ06WqO7