LEGENDARNI KOŠARKAŠ HITNO OPERISAN: Karim Abdul Džabar primljen u bolnicu zbog TEŠKE POVREDE

On je hospitalizovan u petak

Legendarni košarkaš, Karim Abdul-Džabar hitno je operisan zbog preloma kuka.

Proslavljeni 76-godišnjak hospitalizovan je u petak, nakon nesreće na kocertu u Los Anđelesu.

Ovu informaciju objavila je u subotu Debora Morales, koja je inače dugogodišnji Karimov poslovni partner.

- Sinoć dok je bio na koncertu, Karim je slučajno pao, i slomio kuk. Danas će biti operisan - napisala je tada Debora.

Medical Statement from Kareem Abdul Jabbar’s longtime Business Partner, Deborah Morales



“Last night while attending a concert , Kareem had an accidental fall and broke his hip. He will have surgery today. We are all deeply appreciative of all the support for Kareem,…