EVROLIGA IZDALA HITNO SAOPŠTENJE: Sve je nestalo za 4 sata!

Ulaznica za F4 turnir Evrolige više nema. Najkvalitenije kupsko košarkaško takmičenje je saopštilo da su za turnir zakazan između 24. i 26. maja sve karte prodate.

Takođe je navedeno da su ulaznice u pretprodaji prodate za sat vremena, a preostale u roku od četiri.

- Još jednom se pokazalo da su ulaznice za Evroligu "najvrelije" uopšte. U ranim časovima tokom dana, sve ulaznice namenjene navijačima su rasprodate. Tako da će arena u Berlinu, sa 14.500 mesta biti krcata od 24. do 26. maja.

