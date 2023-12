ISTORIJSKA POBEDA! Partizan kroz dramu srušio Valensiju: Crno-beli do pete uzastopne pobede u Evroligi

Skok u odbrani nije "radio", ali ni to nije omelo crno-bele



Košarkaši Partizana upisali su istorijsku pobedu na gostovanju Valensiji 72:67 u 15. kolu Evrolige i tako se učvrstili na četvrtom mestu elitnog takmičenja. Rovovsku bitku punu duela priredile su nam dve ekipe u dvorani "Font de Sant Luis" i u takvom odnosu snaga crno-beli su ipak uspeli da se snađu i u Beograd vrate vredan trijumf, peti uzastopni za skor 9-6.

Željko Obradović je na ovom meču mogao da računa na povratnika u tim posle povrede Frenka Kaminskog, ali je i dalje bio lišen usluga Uroša Trifunovića, kao i Alekse Avramovića, dok na drugom kraju terena nije bilo možda i najboljeg pojedinca ove sezone Semija Odželejea, kao ni rezervnog pleja Džereta Harpera.

Videlo se od samog početka da ćemo posmatrati duel pun naboja, sa verovatno malim brojem poena. Bilo je tu dosta i nervoze, problema sa ofanzivnim skokom Valensije, ali se sve završilo onako kako su gostujuće pristalice priželjkivale.

Od uvodnog napada srpski predstavnik je uspeo da se nametne i razlika je tokom većeg dela prvog poluvremena bila na njihovoj strani. U prvih pet minuta Bruno Kaboklo i Pi Džej Doužer bili su iks-faktori ekipe, i upravo je nakon trojke Amerikanca usledio tehnički tajm-aut.

Otprilike u tim momentima dogodio se i sukob na tribinama na kojima nije bilo takozvane "tampon-zone", pa je prepucavanje domaćih i gostujućih navijača prekinula policija, koja je čak izvadila i pendreke na pojedine pristalice Partizana.

Nakon minuta pauze problem za Željka bile su po dve lične greške do tada dva najefikasnija igrača, pa je usledio povratak na parket Kaminskog. Valensija je u tim trenucima dobro izgledala na parketu i posle trojke Viktora Klavera došla do 12:12, ali su se Kaminski i Metuš Ponitka postarali da Aleks Mumbru zatraži tajm. Do kraja četvrtine Dejvis je uzvratio, ali i Džejms Naneli pogotkom uz zbuk sirene.

Upravo je taj koš krilnog igrača crno-belih bio i najava njegove role početkom druge deonice. Veliki broj prekršaja u prvim minutima nije poremetio ritam Nanelija koji je dodao još pet poena i po prvi put Partizan je imao tri poseda viška (26:19). Zatišje sredinom ovog kvartala ubrzo je prekinuto najboljim periodom utakmice za Špance.

Serijom od čak 11:2 Valensija je po prvi put na meču povela, najviše zahvaljujući Robertsonu koji je u kratkom vremenskom intervalu ubacio dva šuta van linije 6,75. Poslednja dva minuta pred poluvreme priredila su nam nekoliko konfuznih napada i prednost domaćina pred nastavak od sam jednog poena - 34:33.

Kao prelomni period susreta ispostavila se treća četvrtina koju je Partizan rešio u svoju korist sa 20:10. Zek Ledej je bi0 igrač koji se pitao za sve u fazi napada, što je uz obilatu pomoć Kevina Pantera i u jednom momentu Džejmsa Nanelija bilo i više nego dovoljno da se nba dva minuta pred istek trideset minuta igre dođe do najvećih 49:40.

Tada je u brzinu ubacio i plej Valensije Kris Džons i tako se pridružio Kanađaninu Robertsonu, međutim koš na isteku vremena Ledeja uneo je potrebnu dozu sigurnosti. Prva polovina završnih deset minuta protekla je u snižavanju minusa Španaca.

Najpre su crno-beli preko Doužera došli do jedine dvocifrene razlike na utakmici, a potom uglavnom znalački odbijali nalete Valensije da sa loptom u rukama i posedom minusa unesu dodatnu zabrinutost u redove čete Željka Obradovića.

Na četiri minuta pre kraj Kris Džons je miniajturom pogodio uz faul, pa je na semaforu pisalo svega plus dva za goste, ali je Kevin Panter trojkom ipak bio presudan faktor kada se sve lomilo. Od tog momenta Partizan je sve držao u svojim rukama, i na 40-ak sekundi pre kraja oduzeta lopta Nanelija i polaganje samo su potvrdili ono što smo već mogli da pretpostavimo.

Zek Ledej i Džejms Naneli su bili najefikasniji poenterski sa po 14 poena, dok je indeksno najbolji bio Kevin Panter (25) pošto je dao 13 poena uz 9 skokova i 3 asistencije. Na drugoj strani dvocifren broj poena dali su Kris Džons (14) i Robertson (12).

Partizan ostaje u Španiji do četvrtka kada će u Madridu gostovati Realu, dok Valensiju dočekuje Virtus Bolonju.

