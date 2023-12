PAUZA U NBA LIGI: Jokić uslikan na hipodromu, završio je i na stazi! (FOTO)

Somborac gaji veliku ljubav prema konjičkom sportu i posvećuje mu pažnju gde god da se nađe.

Košarkaši Denver Nagetsa su imali slobodan dan po rasporedu, pa je Nikola Jokić iskoristio priliku da isprati konjičke trke i to u Njujorku.

Nagetsi naredne noći igraju sa Bruklinom, što se odlično poklopilo Jokiću, koji je skoknuo do hipodroma.

Nakon što je doneo pobedu Denveru nad Torontom, Jokić se rešio da bude gost na "Yonkers Raceway" hipodromu i prati sport koji ga verovatno puno više interesuje od košarke.

We had a special guest join us tonight! Thanks to Nikola Jokic of the @nuggets for coming out tonight! Nikola has a huge passion for racing and we’re thrilled he decided to join us!@USTrotting @NBA @DRFHarness @HarnessRacingFZ pic.twitter.com/SHvRvjFfUe