DUDA IVKOVIĆ PONOVO KANDIDAT ZA KUĆU SLAVNIH: Svoje mesto u Springfildu, čeka i Žeravica!

Košarkaška "Kuća slavnih" objavila je spisak kandidata za Klasu 2024. a među onima koji ispunjavaju uslove, uključujući nekoliko visokoprofilnih, prvi put nominovanih, uključujući nekolicinu članova muške reprezentacije Sjedinjenih Država iz 2008. nalazi se i nekoliko imena interesantnih na Balkanu.

Među inostraniom nominacijama za Nejsmitovu Kuću slavnih su proslavljeni srpski treneri Dušan Ivković i Ranko Žeravica, kao i nekadašnji jugoslovenski as Josip Đerđa i Mirza Delibašić.

Naismith Basketball Hall Of Fame Announces Eligible Candidates For The Class Of 2024. #24HoopClass



🔗 https://t.co/ZUmjbLMc93 pic.twitter.com/csTfxFGeQS