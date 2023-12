BRUTALNA UTAKMICA JOKIĆA I PODATAK KOJI OTKRIVA KOLIKO JE NADREALAN! Srbin presudio Bruklinu u meču PUNOM DRAME!

Košarkaši Denvera pobedili su Bruklin u neizvesnoj završnici rezultatom 122:117, zahvaljujući odličnoj partiji Nikole Jokića.

Trojka uz faul Kama Tomasa na 19 sekundi do kraja donelo je dramatičan scenario pošto je Bruklin stigao do poena zaostatka, ali u penal završnici, Denver je uspeo da obezbedi pobedu.

Jokić je odigrao odličnu utakmicu koju je završio sa 31 poenom, 11 skokova, sedam asistencija, tri ukradene lopte i dve blokade.

Iz igre je pogodio 12 od 17 šuteva, uključujući i dve trojke iz dva pokušaja. Za 34 minuta koliko je Srbin proveo u igri, Denver je postigao 29 poena više od protivnika, što znači da je za preostalih 14 minuta ekipa iz Kolorada napravila zaostatak od 24 poena.

Odličan je bio i Džamal Marej sa 32 poena, devet asistencija i pet skokova, a dvocifreni poenterski učinak imali su Aron Gordon (18 poena) i Majkl Porter Junior (15 poena).

Denver je u ranoj fazi utakmice došao do 11 poena prednosti, ali ispostavilo se da je to najveća razlika koju su Nagetsi imali na ovoj utakmici. Bruklin je brzo uspeo da se vrati i već na kraju prve četvrtine da dođe do rezultata 28:28.

U nastavku je domaćin došao i do prednosti, ali čitav meč bio je rezultatski uravnotežen. U samoj završnici, poslednje poene na utakmici postigao je Jokić sa linije slobodnih bacanja i tako stavio tačku na pobedu Denvera.

Kada je reč o Netsima, njihovo najveće vođstvo iznosilo je sedam poena. Kam Tomas je završio utakmicu sa 23 poena, a Nik Klakston je postigao 10, uz 16 skokova, šest asistencija i tri blokade.

Denver je sada na učinku od 20 pobeda i 10 poraza, dok je Bruklin zabeležio 15 izgubljeni meč i ostao na 13 trijumfa.

