Srbin na utakmici dobio OZBILJNE BATINE: Jokić ponovo završio sa RANOM NA RUCI (VIDEO)

Još jednom je Nikola Jokić vodio Denver do pobede, a dramatičnu utakmicu završio je sa krvavom ranom na ruci.

Već nekoliko godina srpski košarkaš dobija ozbiljne udarce i vodi jake duele sa protivničkim košarkašima koji ne mogu da ga zaustave.

Često sudije ni ne dosude faul nakon što Jokić "dobije batine", a ruke aktuelnog MVP-a finalne serije odavno su prekrivene ranama.

Protiv Bruklina, u samoj završnici utakmice, dobio je gadnu posekotinu što se jasno videlo i tokom prenosa.

Nikola Jokić with a deep gash, blood all over his jersey, and only shot 4 FREE THROWS ALL GAME‼️ pic.twitter.com/gZ4HQ92tPn