'PRERANO JE' Pešić o nastupu Nikole Jokića na Olimpijskim igrama

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić nije želeo da govori o tome da li će Nikola Jokvić igrati na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

Iskusni stručnjak je istakao da je još rano pričati o tome.

- Otprilike znamo protiv koga ćemo u Parizu da igramo, a sa kim ćemo mi da igramo, sa kojim igračima, to je naravno prerano. Ono što je tačno je da smo mi sada u ove dve godine, otkad sam ja selektor i trener reprezentacije, ipak uspostavili jedan sistem kad je u pitanju reprezentacija - rekao je Pešić u intervjuu za Javni servis.

Ipak, on ne sumnja da centar Denvera ima želju da bude deo nacionalnog tima.

- Dobra je stvar da definitivno imamo ekipu i igrače koji ne samo što žele da igraju za reprezentaciju, to se nikada nije postavljalo. Iako naravno u medijima se uvek postavlja pitanje zašto ovaj igra, zašto ovaj ne igra, pa ponekad su i navijači ljuti i na Jokića i na neke druge igrače. Međutim, treba razumeti da je sve to dosta teško zbog takvog sistema takmičenja gde je mnogo utakmica, dolazi do povrede, dolazi do mentalnog zamora, ja bih rekao - istakao je Pešić.

Podsetimo, Olimpijske igre u Parizu održaće se od 26. jula do 11. avgusta 2024. godine.

