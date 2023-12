AMERIKA ZATEČENA: Nikola Jokić ušao u NBA istoriju!

Utakmica Denver nagets - Golden Stejt voriors, okršaj dva poslednja NBA šampiona, možda nije iznedrila očekivanu vrstu nastupa srpskog asa, ali je Nikola Jokić uspeo da uđe u istoriju najjače košarkaške lige na svetu.

Podsetimo, u vrlo, vrlo zanimljivom meču u Koloradu, Denver je pobedio ekipu Golden Stejta, a Jokić je do 25 poena stigao uz čak 18 realizovanih slobodnih bacanja.

I, ne samo da je to njegov lični rekord, već je američki medijski gigant ESPN saopštio:

Niko nikada u NBA istoriji nije dao toliko slobodnih bacanja u "Božićnoj utakmici", a da pritom nije imao nijedan jedini promašaj.

