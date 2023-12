JEZIVE VESTI IZ DENVERA: Nikola Jokić ostao bez veoma važnog igrača, izujedali ga psi

Saigrač Nikole Jokića iz Denvera, Aron Gordon, odsustvovaće sa terena na neko vreme zbog toga što su ga izujedali psi.

Gordon je zadobio posekotine na licu i šaci usled ujeda psa 25. decembra. Izujedana mu je ruka kojim šutira, 21 kopča ukupno. Aron je sada u dobrom stanju i ostaće van tima dok se oporavlja.

U dosadašnjem toku sezone on i Nikola Jokić su najbolje sarađivali, pošto mu je Jokić podelio najviše asistencija od svih saigrača.

Injury Update:



Aaron Gordon suffered lacerations to his face and hand resulting from a dog bite on December 25th. Aaron is in good condition and will remain away from the team while he recovers.



Additional updates will be provided as necessary. pic.twitter.com/6df11yxmv2