JOKIĆEVA MAGIJA! Zbog ovakvih asistencija Srbin je NAJBOLJI igrač NBA lige (VIDEO)

Denver Nagetsi savladali su rezultatom 111:93 (24:18, 25:31, 40:17, 22:27), a Nikola Jokić igrao je koliko je bilo potrebno. Ipak, i "pod ručnom" uspeo je da upiše jednu magičnu asistenciju koja će se prepričavati.

Delovalo je da je napad Nagetsa propao i da će četa Majkla Melouna izgubiti loptu, ali je Jokić izveo pravu čaroliju i aktuelni šampion NBA lige stigao je do poena. Pogledajte i sami...

This touch pass from Nikola Jokic is RIDICULOUS 🤯pic.twitter.com/2m6FJcBqdy