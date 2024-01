VELIKA POBEDA ZVEZDE U ISTANBULU! Posle preokreta nad Fenerbahčeom IZDRŽALI do kraja!

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Fenerbahče sa 85:76 (18:26, 16:9, 23:22, 28:19) u okviru 18. kola Evrolige.

Odnos snaga na terenu je bio izjednačen, Zvezda se dobro držala u uvodnim minutima meča, Bolomboj je blistao pod košem Fenera, da bi domaćin preko Madara krajem prve i početkom druge deonice stigao od +10 (28:18). Uspeva Zvezda da se vrati - koš Nedovića, a onda serija Bolomboja i zaostatak je bio smanjen (28:22), ali samo na kratko. Jasikevičijus uzima tajm-aut i Fener uzvraća serijom 5:0 (33:24), nakon čega je usledila serija promašaja na obe strane koja je potrajala tri minuta.

Minut pred kraj druge četvrtine crveno-beli preko Hange hvataju priključak (33:31), a na odmor odlaze sa -1 (35:34).

Trojkama Biberovića i Vilbekina otvoreno je drugo poluvreme, Fenerbahče je igrao dosta čvršće u odbrani, pa su gosti bili u dvocifrenom minusu (51:40). Poslednji minut treće deonice doneo je izjednačenje (57:57) kojem je prethodilo atraktivno zakucavanje Bolomboja, a onda i serija faula Hejs-Dejvisa nad Gedraitisom koji je u par navrata bio precizan sa linije penala.

Poslednja četvrina donela je pravu dramu na parketu - Branko Lazić je "proradio" i Zvezda je serijom 11:0 stigla do preokreta (57:61). Dva minuta do kraja meča Miloš Teodosić pogađa trojku (67:76), te je trener Fenera prinuđen da uzme tajm-aut ne bi li samu završnicu uveo u kompletnu dramu. Igra turskog tima je u potpunosti stala, ništa nisu mogli da pogode, pa su crveno-beli zabeležili prvu pobedu u novoj 2024. godini.

Naredni meč, u okviru 19. kola Evrolige, Crvena zvezda igra protiv Partizana u četvrtak 4. januara od 20.00 časova u beogradskoj "Areni".

40. minut - Šanli pogađa trojku (72:79). Bolomoboj sigiran oba puta sa linije penala (72:81), a onda Vilbekin sa velike udaljenosti pogađa koš Zvezde (75:81). Hejs-Dejvis pogađa jedno slobodno bacanje (76:83), nervozna igra oba tima na 20 sekundi do kraja meča!

39. minut - Gedraitis pogađa oba slobodna bacanja (67:78)

38. minut - Teodosić pogađa trojku (67:76), usledio je tajm-aut Fenera!

37. minut - Kalates lako pronalazi put do koša (67:73). Motli je završio meč, umesto njega na parketu je Šanli.

36. minut - Gedraitis pogađa preko Motlija (63:71) koji uzvraća na drugoj strani (65:71), a onda pravi i faul nad Bolombojem koji je precizan oba puta sa linije penala (65:73)

35. minut - Motli pogađa (63:69)

34. minut - Hejs-Dejvis ima polovičan učinak sa linije penala (61:66), Nedović preko ruke za tri poena (61:69)

33. minut - Zvezda u naletu - pogađa Tobi (60:66)

32. minut - Prvi poeni Marka Gudurića - trojka (60:61), pa i trojka Lazića (60:64)

31. minut - Serija Zvezde od 11:0, Dos Santos, pa Lazić (57:61) i eto preokreta!

30. minut - Gedraitis na liniji penala posle faula Hejs-Dejvisa, precizan je bio oba puta (57:55), a onda posle faula Gudurića Gedraitis opet pogađa oba bacanja (57:57)

29. minut - Dorsi pogađa oba bacanja (57:50), sa druge strane poentira Teodosić (57:52). Odlična odbrana Zvezde, Hejs-Dejvis pravi faul nad Tobijem koji ima dva slobodna bacanja - pogađa jedno (57:53)

28. minut - Lazić pogađa trojku (55:48), Gudurić promašuje za tri, pa Bolomboj zakucava za 55:50

27. minut - Bolomboj nalazi put do koša (52:45), pa fenomenalan pik end rol Teodosića i Boloboja (55:45). Hejs-Dejvis opet pogađa (55:45)

26. minut - Faul Teodosića - Motli pogađa slobodno bacanje (52:43)

25. minut - Topić pogađa (48:40), a raspucani Hejs-Dejvis prvo postiže dva poena, a onda i tri (51:40). Hanga drži Zvezdu u životu (51:43)

24. minut - Gedraitis je na liniji za slobodna bacanja posle faula Biberovića - pogađa oba (43:38), a onda brza kontra Fenera i Vilbekin postiže trojku (46:38)

23. minut - Motli pogađa uz skok (43:37)

22. minut - Trojka Hange iz teške pozicije (41:37)

21. minut - Brzih 6:0 - sve trojke postignute sa istog mesta, Biberović, pa Vilbekin - (41:34)

20. minut - Hejs-Dejvis uvećava prednost domaćih (35:31),

19. minut - Serija crveno-belih od 7:0 - Hanga opet precizan (33:31) - trener Fenera traži tajm-aut

18. minut - Šanli pravi faul - Bolomboj na liniji penala, učinak: polovičan! (33:25). U strelce se upisuje i Hanga (33:27), a zatim Topić beleži prve poene u Evroligi (33:29)

17. minut - Serija promašaja traje - opet Šanli, i opet Davidovac...

16. minut - Nastavlja se serija promašaja - Šanli, Davidovac, pa opet Šanli...

15. minut - Serija promašaja na obe srane

14. minut - Sestina pogađa (30:24), a onda i Dorsi postiže trojku (33:24)

13. minut - Zvezda pravi seriju 6:0 - Bolomboj rešeta koš Fenera (28:22)

12. minut - Odličan prodor Nedovića (28:20)

11. minut - Madar pogađa za +10 (28:18)

10. minut - Bolomboj smanjuje zasotatak Zvezde sa niskog posta (23:18), a onda Dorsi trojkom stavlja tačku na prvu deonicu (26:18)

9. minut - Gilespi pravi faul nad Madarom kojem sudije sviraju tri slobodna bacanja - sve pogađa (20:16)

8. minut - Npad Fenera završen bez pogotka, isto kao i napad Zvezde, ali Gilespi pravi faul nad Hejs-Dejvisom koji završava na parketu sa bolnom grimasom. Ipak uspeva da se pridigne i staje na liniju penala - pogađa oba (17:14). Gedraitis poentira iz kontre (17:16)

7. minut - Vilbekin ponovo poentira (15:14)

6. minut - Prvi poeni Teodosića, sa linije penala - od dva pogađa samo jedno (11:14).

5. minut - Hejs-Dejvis trojkom dovodi Fener u novu prednost (10:8), ali Gedraitis odmah uzvraća (10:11). Biberović pogađa sa linije penala (11:11), a potom kombinacija Topića i Bolomboja koji opet postiže poen (11:13)

4. minut - Bolomboj upisuje nove poene (7:5)

3. minut - Pogađa Vilbekin za tri (7:3), sa druge strane pokušava Lazić za tri, ali ne pogađa!

2. minut - Topić nije uspeo da pogodi za tri! Motli nastavlja da postiže lake poene pod košem (4:2). Prekršaj Motlija nad Bolombojem koji je na liniji penala - pogađa samo jedno (4:3)

1. minut - Prvi poeni za Zvezdu - postiže ih Bolomboj (0:2), a prve poene na drugoj strani beleži Motli (2:2)

