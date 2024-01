PARTIZAN POBEDOM UŠAO U 2024. GODINU: Crno-beli deklasirali Asvel i na najbolji način najavili večiti derbi!

Crno-beli su u utakmici 18. kola na svom terenu savladali Asvel rezultatom 90:77 (23:17, 27:14, 19:14, 21:32).

Bila je ovo prva utakmica crno-belih u kalendarskoj 2024. godini, i pobeda kojom su prekinuli niz od dva poraza.

Ujedno, tim Željka Obradovića je na najbolji način najavio predstojeći večiti derbi koji se igra u četvrtak, a u kome će Crvena zvezda biti domaćin.

Partizan je od starta zaigrao snažnu u odbrani, dok je Kevin Panter u napadu rešavao situacije i vrlo brzo stigao do deset poena. Crno-beli su brzo stigli do dvocifrene prednosti i tokom meča išli i do 31 poena viška.

Crno-beli su stali u poslednjoj četvrtini, štedevši vodeće igrače za predstojeći večiti derbi. Asvel je početkom poslednje četvrtine uspeo da prepolovi prednost, ali ipak ne i da ozbiljnije ugrozi pobedu crno-belih.

TOK MEČA

4. ČETVRTINA

40. minut - Jaramaz ubacuje trojku - 87:72. Lajti smanjuje na 87:74. Kaminski je precizan - 88:74.

39. minut - Skot se razigrao, pogodio je za dva pod faulom - 81:70. Dao je čak 16 poena u poslednjoj četvrtini. Ponjitka postiže dvojku - 83:70. Lajti je precizan za 83:72. Vukčević je nesportski fauliran. Pogodio je slobodno bacanje za 84:72.

38. minut - Skot dodatno smanjuje - 78:65. Anđušić postiže trojku, drugu u ovoj četvrtini - 81:65. Skot ponovo precizan - 81:67.

37. minut - Majk Skot postiže svoj 19. poen - 78:63.

36. minut - Koprivica se upisao u strelce, svih 12 košarkaša imaju poene - 78:58. Skot pogađa trojku, njegova treća u poslednjoj četvrtini - 78:61.

34. minut - Kaminski pogađa za dva pod faulom - 76:58. Promašio je dodatno bacanje.

33. minut - Anđušić pogađa za tri - 74:56. Li pogađa za dva - 74:58.

32. minut - Skot ubacuje trojku - 71:51.

31. minut - Lajti pogađa trojku - 69:48. Serija Asvela 12:3. Anđušić pogađa za dva - 71:48.

3. ČETVRTINA

30. minut - Džekson u kontri smanjuje na 69:45.

28. minut - Prekid u Areni, umalo tuča na terenu. Naneli je faulirao Kaudija, a ovaj krenuo da se fizički obračuna sa njim. Naneliju je dosuđen nesportski faul, a Kaudi je bio polovičan sa penala - 69:43.

27. minut - Panter probija odbranu za 19. poen - 66:36. Skot smanjuje - 66:38. Panter pogađa novu trojku - 69:38.

26. minut - Razigrao se i Anđušić, njegov novi poen - 64:33. Kaudi smanjuje trojkom na 64:36.

24. minut - Lovernj posle ofanzivnog skoka pogađa - 62:33.

23. minut - Kaboklo je precizan za tri - 57:33. I Anđušić se upisuje u strelce, i to pod faulom - 59:33. Pogodio je za 60:33.

22. minut - Panter pogađa dvojku - 52:33. Vukčević u kontri zakucava - 54:33.

21. minut - Lovernj dvojkom otvara treću četvrtinu - 50:33.

Partizan je sjajno odigrao u odbrani, imao je pet osvojenih lopti, uz samo tri izgubljene. Gosti su izgubili šest lopti, samo jednu osvojili.

Crno-beli su za nijansu bolji u skoku, imaju sjajan šut za dva od 72 odsto (13/17), a pogodili su i sedam od 17 šuteva za tri (41 odsto). Francuzi imaju skromnih 38 odsto za dva (8/21), kao i 27 odsto za tri (3/11).

Panter je ubacio 15 poena u prvom poluvremenu, Jaramaz osam.

U gostujućem timu Luvalu je postigao devet, a Li šest poena.

2. ČETVRTINA

20. minut - Lovernj je precizan - 47:29.

19. minut - Panter nastavlja svoju seriju, njegov 12. poen - 47:27.

18. minut - Kaminski posle solo-prodora polaže za 43:27. Smit prolazi za 45:27.

17. minut - Smailagić postiže trojku, šesta Partizana - 41:24.

16. minut - Kaminski postiže dvojku - 38:23. Tehnička greška Kaminskog jer je ušao u verbalni rat sa Falom. Li pogađa slobodno bacanje - 38:24.

15. minut - Jaramaz pogađa osmi poen - 36:23.

14. minut - Luvavu je još jednom precizan - 31:23. Kaminski se upisuje u strelce, osmi košarkaš Partizana sa poenima - 32:23. Smit na sjajnu asistenciju Jaramaza postiže svoje prve poene - 34:23.

14. minut - Luvavu je još jednom precizan - 31:23.

13. minut - Naneli pogađa za tri - 31:19. Luvalu smanjuje na 31:21.

12. minut - Skot poentira iz ofanzivnog skoka - 28:19.

11. minut - Jaramaz trojkom otvara drugu četvrtinu - 26:17. Jaramaz ponovo precizan - 28:17. Njegov šesti poen i tajm-aut za Poceka.

1. ČETVRTINA

10. minut - Vukčević je pogodio trojku pod faulom - 21:17. Pogodio je i dodatno bacanje - 22:17. Jaramaz krade loptu, a onda je fauliran u kontri za dva bacanja. Pogodio je samo prvo - 23:17.

9. minut - Džekson je precizan za tri - 18:17. Serija Asvela 7:0 i tajm-aut za Obradovića.

8. minut - Panter postiže svoju drugu trojku, već je dvocifren - 18:10. Fal je precizan - 18:12. Li smanjuje sa linije slobodnih bacanja - 18:14.

7. minut - Kaboklo pogađa za 13:8. Ponovo Kaboklo - 15:8. Lovernj zakucava - 15:10.

6. minut - Kaudi beleži poene - 11:8.

5. minut - Panter ponovo za dva - 9:6. Sedam poena kapitena crno-belih. Doužer precizan za dva - 11:6.

4. minut - Ponjitka u kontri pogađa na asistenciju Pantera - 7:3. Li postiže trojku - 7:6.

3. minut - Luvavu pogađa prve poene za Asvel iz igre - 5:3.

2. minut - Panter pogađa za tri - 5:1.

1. minut - Fal je polovičan sa penala - 0:1. Panter upisuje prve poene za Partizan - 2:1.

Doužer, Panter, Ponjitka, Vukčević i Kaboklo su počeli meč.

Li, Kaudi, Luvavu-Kabaro, Lovernj i Fal za Asvel na startu.

Željko Obradović ne može da računa na ovom meču na Zeka Ledeja koji je zadobio povredu protiv Virtusa.

Sa druge strane, Džejlin Smit će debitovati u Evroligi i pred grobarima.

U timu je i Alen Smailagić, koji se oporavio od povrede zadobijene u Zadru

Ni gosti nisu kompletni. U timu nema Nanda De Koloa.

Navijači su pozdravili bivše igrače Partizana Žofria Lovernja i Borisa Daloa. Lovernj je prvi stranac koji je bio kapiten u istoriji Partizana. Dobio je na poklon od sadašnjeg kapitena Kevina Pantera dres sa brojem sedam i natpis "Kapiten".

PARTIZAN - ASVEL

Hala: Arena

Sudije: Migel Anhel Perez, Joanis Fufis, Gitis Vilijus

PARTIZAN: Smit, Vukčević, Koprivica, Smailagić, Panter, Jaramaz, Naneli, Anđušić, Doužer, Ponjitka, Kaminski, Kaboklo. Trener: Željko Obradović

ASVEL: Skot, Li, Kaudi, Lovernj, Luvavu-Kabaro, Dalo, Džekson, Egbunu, Fal, Lajti, Ndiaje, Jakov. Trener: Đanmarko Poceko

Tim Željka Obradovića vezao je dva poraza i tako pogoršao sebi situaciju u borbi za plej-of. Crno-beli su trenutno deveti sa 9-8. Na svom terenu imaju šest pobeda u osam utakmica.

Asvel je na poslednjem mestu sa samo dve pobede, interesantno je da je obe ostvario u gostima.

U međusobnim duelima rezultat je 7-7.

Crno-beli su u prvoj utakmici ove sezone slavili u Francuskoj sa 88:62.