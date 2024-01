NIKOLA JOKIĆ OTKRIO ZA KOGA NAVIJA: U igri su bili Partizan i Crvena zvezda! Ali, će vas iznenaditi njegov odgovor!

Nikola Jokić nije igrao sa Denverom u NBA ligi, ali je ponovo bio u centru pažnje američkih novinara. I ne čudi, jer je Srbin godinama unazad najbolji košarkaš lige, ujedno i veoma poželjan za medije.

Na šou kvizu organizovanom u jednoj dvorani u Denveru, Nikola Jokić dobio je pitanje koji mu je omiljeni klub van NBA. I može se reći da je iznenadio mnoge u Americi, a posebno u Srbiji. Posebno što to nisu Partizan ili Crvena zvezda.

- Omiljeni klub? Košarkaški klub Džoker - rekao je Nikola Jokić i dobio ovacije voditelja i okupljenih u dvorani.

Valja podsetiti da je Nikola Jokić sa braćom Nemanjom i Strahinjom pre nekoliko godina u rodnom Somboru osnovao KK Džoker. Krenuli su od najnižeg ranga i ove sezone uspeli su da se plasiraju u Košarkašku ligu Srbije.

They also asked the guys who there favorite teams were outside of nba and Jokic answered with KK JOKER 🐐 also look at MPJ and PWAT 🤣😂🫶🏽🐐 favs pic.twitter.com/Ah6mTIdM87