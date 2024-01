UŽIVO! CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN! Crveno-beli razbili večitog rivala u prvom poluvremenu! Teodosić zapalio Arenu

Košarkaši Crvene u beogradskoj Areni dočekuju Partizan, što znači da su na tribinama biti samo pristalice crveno-bele boje.

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN 60:42 (24:13, 26:16)

TOK MEČA

3. ČETVRTINA

27. minut - Naneli je smanjio na 58:42, a Sferopulos zatražio tajm-aut. Teodosić je fauliran, imaće dva bacanja pošto je Partizan izašao iz bonusa. Pogodio je oba za 60:42.

26. minut - Bolomboj je polovičan sa linije penala - 58:38. Kaboklo je prvi dvocifreni igrač u Partizanu, poentirao je posle ofanzivnog skoka - 58:40.

25. minut - Teodosić je zaustavljen nepropisno u prodoru. Pogodio je oba bacanja - 57:36. kaboklo rešava napad crno-belih - 57:38.

24. minut - Vukčević je precizan za dva - 53:36. Bolomboj pogađa prve poene iz igre - 55:36.

23. minut - Šesti poen Kabokla - 53:34.

22. minut - Naneli u kontri postiže trojku - 52:32.

21. minut - Nedović je fauliran pri šutu. Pogodio je oba za 52:29. Njegovih devet poena.

Zvezda je odigrala sa mnogo većom energijom prvo poluvreme. Pogodila je sedam od 14 trojki, a ima i 60 odsto za dva (12/20).

Partizan je pogodio tek dve od devet trojki (22.2 odsto), a ima 50 odsto za dva (9/19).

Crveno-beli su nešto uspešniji u skokovima (17-14), ali prave dominaciju u protoku lopte. Imaju 15 asistencija, po četiri osvojene i izgubljene lopte.

Crno-beli imaju samo dve asistencije, ali i devet izgubljenih lopti za 20 minuta.

Gilespi je sa 10 poena najefikasniji, Giedraitis ima devet, a Hanga osam poena.

Kod Partizana Panter je najbolji strelac sa devet poena, a Doužer ima sedam poena.

2. ČETVRTINA

20. minut - Nedović postiže trojku - 47:29.

19. minut - Panter je postigao svoj deveti poen - 44:27. Naneli smanjuje za 44:29. Prvi tajm-aut na utakmici za Sferopulosa.

18. minut - Panter postiže svoj sedmi poen - 44:25.

Zvezda ima 14 asistencija, Partizan samo dve za 17 minuta. Crno-beli imaju i osam izgubljenih lopti, a crveno-beli dve.

17. minut - Kaboklo je zaradio treću ličnu grešku, a Partizan izašao iz bonusa. Jago se upisao u strelce sa linije slobodnih bacanja - 42:23. Jago u kontri pogađa za najveću prednost - 44:23.

16. minut - Kaboklo smanjuje na 38:23. Nedović pogađa za 40:23.

15. minut - Giedraitis postiže nove poene - 38:19. Doužer iz ekstra poseda pogađa za dva - 38:21.

14. minut - Hanga u kontri pogađa za +20 - 36:16. Panter preko ruke pogađa svoju prvu trojku, a drugu Partizana - 36:19.

13. minut - Giedraitis postiže novu trojku - 32:16. Treća asistencija Teodosića. Giedraitis pogađa nova dva poena - 34:16.

12. minut - Još jedna asistencija Teodosića i zakucavanje Gilespija - 29:16.

11. minut - Teodosić trojkom otvara drugu četvrtinu - 27:13. Smit vraća trojku - 27:16.

Neverovatno zvuči podatak da je Partizan bez ijedne asistencije u prvih 10 minuta.

1. ČETVRTINA

10. minut - Gilespi još jednom zakucava - 22:11. Njegov šesti poen. Kaminski je precizan sa bacanja - 22:13. Gilespi uz zvuk sirene postiže svoj osmi poen - 24:13.

9. minut - Giedraitis je precizan sa penala - 18:9.

8. minut - Doužer u prodoru pogađa za dva pod faulom - 14:8. Doužer je iskoristio dodatno slobodno bacanje - 14:9. Gilespi postiže prve svoje poene - 16:9.

7. minut - Hanga pogađa trojku posle ofanzivnog skoka Bolomboja, druga trojka crveno-belih - 11:6. Hanga od table pogađa drugu vezanu trojku - 14:6.

5. minut - Kaboklo postiže prve poene - 8:6. Televizijski tajm-aut. Malo poena na početku utakmice.

4. minut - Prodor Nedovića i njegovi prvi poeni - 5:4. Davidovac pogađa prvu trojku na meču - 8:4. Partizan je izgubio već četiri lopte u prva četiri minuta, Zvezda samo jednu.

3. minut - Panter cepa mrežicu sa dugom dvojkom za prvo vođstvo gostujuće ekipe - 3:4.

2. minut - Topić pogađa za dva pod faulom - 2:0. Pogodio je i dodatno bacanje - 3:0. Doužer postiže prve poene za crno-bele - 3:2.

Crvena zvezda startuje sa petorkom: Topić, Lazić, Nedović, Davidovac, Bolomboj

Partizanova startna petorka: Doužer, Panter, Ponjitka, Vukčević i Kaboklo

Izlazak košarkaša Crvene zvezde

