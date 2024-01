DERBI NIJE NI POČEO A VEĆ SEVAJU VARNICE! Naneli u ŽESTOKOM OKRŠAJU sa Delijama: Košarkaš Partizana OVAKO odgovorio na provokacije

Meč 19. kola Evrolige između Crvene zvezde i Partizana na programu je večeras od 20.00 časova, a dva sata pre početka "večitog derbija" košarkaši obe ekipe izašle su na teren i počele sa zagrevanjem.

Prvotimac Partizana Džejms Naneli nije ostao imun na provokacije Delija sa tribina, pa im je poslao odgovor na "suptilan način".

On je tokom istezanja pokazao srednji prst na pogrdne reči koje su dolazile sa tribina...

Podsetimo, Naneli nije "u ljubavi" sa navijačima Zvezde, a u avgustu prošle godine imao je situaciju kada je ušao u sukob sa jednim navijačem.

Navijač crveno-belih je u jednom momentu uleteo na teren i počeo da provocira Nanelija, koji je krenuo pesnicom na njega. Srećom, obezbeđenje je brzo reagovalo i do fizičkog obračuna nije došlo.

James Nunnally @allornunn21 confronted a heckler during warmups of the Red Star vs Partizan Game in Hala Pionir.



European basketball is wild. Teams have to protect the players before it's too late. pic.twitter.com/C6q98TM8Sj