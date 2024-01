TEODOSIĆ TROJKOM ZAPALIO ARENU: Zvezdin virtuoz u poslednjoj sekundi stavio tačku na FANTASTIČNO poluvreme crveno-belih!

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Partizan u utakmici 19. kola Evrolige.

Zvezda je odigrala sjajno prvo poluvreme koja je rešila u svoju korist sa čak +21, 50:29.

Tačku na prvo poluvreme stavio je Miloš Teodosić trojkom u poslednjoj sekundi prvog poluvrena kojom je bukvalno zapalio Arenu.

Pogledajte i sami ovaj momenat.

TEODOSIC TO END THE HALF IN STYLE 🔥🔥🔥🔥



🏀 Crvena Zvezda 5⃣0⃣ : 2⃣9⃣ Partizan

⏱️ 00:00 Q2#kkcz #WeAreTheTeam #EveryGameMatters pic.twitter.com/nzBzGUTZKN