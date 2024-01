'DAO SAM 58 ZA POLUVREME...' Nepoznata anegdota iz Milojevićeve karijere: NEĆETE VEROVATI SA KOLIKO JE POENA ZAVRIŠIO MEČ!

Nekadašnji srpski košarkaš i trener, Dejan Milojević, preminuo je u sredu u 47. godini života i ostavio je čitavu planetu u šoku. Milojević je važio za velikog čoveka i igrača, a u mlađim kategorijama upisao je rekord kojim retko ko može da se pohvali.

Naime, Milojević je, nastupajući za kadete Beovuka na meču protiv OKK Beograda dao 141 poen!

- To je bilo kada sam bio kadet, igrali smo protiv OKK Beograda na njihovom terenu. Dao sam za poluvreme 58 poena i onda je Miša (Lakić) rekao: ’Hajde da vidimo koliko možeš da ubaciš’. To drugo poluvreme su sve lopte išle meni. U prvom delu smo igrali koliko-toliko normalno, jer nije baš normalno kada neko za poluvreme ubaci 58 poena, a-ha-ha. Drugi deo su me baš forsirali i eto, oborili smo rekord. Mislim da ga je dotad držao Zoran Radović - rekao je Dejan Milojević pre četiri godine za "Rtvbn", pa dodao:

- Ja košarku volim, kao što jesam, kao što hoću i dalje. Ja sam oduvek voleo da se igram, a košarku doživljavam kao igru i kroz celu karijeru sam davao sve od sebe u svakom trenutku, a stvari su se oko mene dešavale. Nikada nisam jurio to da budem MVP ili nešto drugo, ja sam samo hteo da igram najbolje što mogu. A, za šta je to bilo dovoljno, nekad više, nekada manje.

