IGRAO JE SA PEĐOM I DIVCEM, A SADA SE BORI ZA ŽIVOT Bivši NBA as mora na TRANSPLANTACIJU SRCA! Otac mu je preminuo od iste bolesti (FOTO)

Bivši saigrač Predraga Stojakovića i Vlade Divca u Sakramento Kingsima, američki centar Skot Polard, suočava se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Polardu je 2021. godine dijagnostifikovana ista bolest srca od koje je pre 30 godina preminuo i njegov otac Perl Polard i jedino rešenje je transplantacija.

Američki mediji prenose da je problem pronaći odgovarajući organ za bivšeg košarkaša visokog 211 centimetara, pa se trenutno nalazi na listi čekanja u tri bolnice.

Lekari su u protekle tri godine na sve moguće načine pokušavali da reše problem. Polard je imao brojne intervencije, tri neuspele ablacije srca, ugradnju defibrilatora, tretmane lekovima... Nažalost, ništa nije pomoglo, pa je transplantacija jedino preostalo rešenje.

Ever been on a heart transplant list and then have someone say you’re faking it? It’s super weird. Have a nice Wednesday everyone! This photo is from a while back when I was in the emergency heart center, keeping my fake story straight….😂

I’m home now waiting for a donor pic.twitter.com/wc3VqWz0X6