Hoće Srbina u borbi za titulu! Amerika bruji o trejdu Bogdanovića, vodiće direktnu bitku sa Jokićem!

Čelnici Minesote, lidera Zapada, žele da angažuju našeg asa i tako se pojačaju pred moguće duele sa Denverom.

Ne znamo koliko je realno, ali su se Amerikanci baš raspisali na tu temu.

Zamislite samo Bogdan Bogdanović na jednoj, a Nikola Jokić na drugoj strani terena i to u direktnoj borbi za osvajanje Zapadne konferencije NBA lige.

Kako je objavio dobro upućeni novinar Bret Sigel, Minesota želi kapitena reprezentacije Srbije u svojim redovima. Trenutno vodeći tim na Zapadu želi da se pojača pred završetak sezone u kojoj bi sa Denverom mogao da vodi baš veliki rat.

The Minnesota Timberwolves are showing interest in Bogdan Bogdanovic, per @BrettSiegelNBA



(Via https://t.co/8N8CDbypJA) pic.twitter.com/C4Fk2IT12w