SAHRANJENA KOŠARKAŠKA LEGENDA! Porodica i prijatelji u suzama i bolu ispratili Milojevića na večni počinak! TUŽNE SCENE NA BEŽANIJSKOM GROBLJU! (FOTO)

Srpski košarkaški trener Dejan Milojević sahranjen je danas na Novom bežanijskog groblju u Beogradu.

Veliki broj ljudi se okupio na Novom groblju na Bežaniji. Kiša, tišina i reka ljudi obeležili su ispraćaj Miloja u legendu.

13.57 - Emotivne scene sa groblja, porodica u suzama ispraća voljenog Dekija.

13:45 - Nakon opela porodica i prijatelji skrhani bolom krenuli su ka mestu na kojem će Milojević biti sahranjen.

Najtužnija scena do sada sa sahrane! Ratko Varda ne može da se smiri, drugari ga teše, ali uzalud.

13.32 - Sahrani prisustvuje i Vlatko Čančar košarkaš Denver nagetsa i saigrač Nikole Jokića.

13.22 - Na Novom bežanijskom groblju su i Vladimir Štimac, Nikola Topić, Edin Avdić, Branislav Nedimović, Milenko Tepić...

13.15 - Ljudi su nastavili da pristižu i nakon početka opela.

13.00 - Počelo je opelo u crkvi

12.50 - Stiv Ker je na sahranu naše legende stigao iz Amerike. U Beograd je stigao i ceo stručni štab Voriorsa.

12.30 - Velika imena iz srpske košarke pristižu na groblje

Velika imena iz srpske košarke pristižu na groblje. Među njima su Željko Obradović, Miroslav Muta Nikolić, Milan Gurović, Željko Rebrača, Nemanja Bjelica, Aleksandar Džikić, Žarko Čabarkapa i mnogi drugi...

Saša Danilović i Dejan Tomašević skrhani bolom.

Podsetimo, Dejan Milojević preminuo je 17. januara u Solt Lejk Sitiju od posledica srčanog udara.

U subotu je u gradskoj skupštini održana komemoracija kojoj su pored Milojeve porodice prisustvovale i brojne legende naše košarke.

Legenda srpske košarke Dejan Milojević preminula je u Solt Lejk Sitiju od posledica srčanog udara u svojoj 47. godini. Poslednje dve i po godine života, popularni Miloje proveo je u stručnom štabu Golden Stejt Voriorsa, sa kojima je 2022. osvojio šampionski NBA prsten. Prethodno je sedeo na klupi podgoričke Budućnosti, a najveći deo svoje trenerske karijere (od 2012. do 2020. godine) proveo je u Megi, gde je afirmisao ogroman broj mladih igrača. Između ostalih, put do zvezda su kod njega utabali najbolji svetski košarkaš Nikola Jokić i čovek koji je prerastao Evroligu Vasilije Micić. Što se igračke karijere tiče, Milojević je košarkom počeo da se bavi u Beovuku, a kasnije je igrao za FMP, Budućnost, Partizan, Valensiju, Galatasaraj i ponovo Partizan, u kom je okačio patike o klin. Najveći trag ostavio je upravo u redovima "parnog valjka", gde je postao miljenik navijača i ikona kluba. Što se reprezentativne karijere tiče, sa nacionalnim timom SR Jugoslavije je osvojio Evropsko prvenstvo 2001. godine, a od 2019. do 2021. je bio pomoćni trener "A" tima Srbije. Najveći životni san bio mu je da jednog dana postane selektor "orlova", ali ga nažalost nije dosanjao.