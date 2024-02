Mislili su da se ovo nikada neće desiti: Nikola Jokić uspeo da obori i Čemberlenov rekord

Dostignuće za dostignućem

Svetski mediji bruje o utakmici Nikole Jokića, koja će ostati upamćena u istoriji NBA lige iz mnogo razloga. Denver je porazio Vašington 130:110, a Srbin je u nekoliko kategorija sebe uspeo da "ureže".

Najpre je došao do tripl-dabla protiv svakog od 29 protivnika u NBA ligi, zatim postao prvi igrač ikada sa 20+ poena i po 15+ skokova i asistencija koji je iz igre gađao 100 odsto, a podaci su ga u još jednoj kategoriji smestili na vrh.

Nikola Jokic now has 4 Triple Doubles while shooting 100% from the field…



That’s the most in NBA HISTORY, breaking Wilt Chamberlain’s Record 🃏 pic.twitter.com/1esfZdW2Qc