'UBI ME TUGA, ZAŠTO JA NISAM UMRO?' Jedne od poslednjih reči oca Dejana Milojevića nikoga ne ostavljaju ravnodušnim

U naselju Padinska Skela, porodica Milojević suočava se sa dubokom tugom nakon gubitka sina Dejana Milojevića, poznate košarkaške legende, i nedavnom smrću oca Milana Milojevića, koji je preminuo od tuge za svojim sinom. Dejan Milojević, koji je obavljao funkciju pomoćnika u ekipi Golden Stejt Voriorsa, prerano je preminuo u 46. godini života. Nedeljama kasnije, porodica se suočila sa još jednim bolnim gubitkom - smrću oca Milana Milojevića.

Iako su Dejan, njegova supruga i deca kasnije živeli na Novom Beogradu, porodična kuća Milojevića u Padinskoj Skeli ostala je simbol njihove duboke povezanosti sa tim mestom.

Komšije se sa setom sećaju Milana kao dobrog i poštenog čoveka. Dragan Gojković, jedan od komšija koji je delio mnoge trenutke sa porodicom Milojević, i dalje je u neverici. Posetio je Milana nakon Dejanove sahrane, izražavajući teškoću suočavanja sa gubitkom koji je zadesio ovu porodicu.

- Ma, divan čovek, supruga njegova, deca... Radili smo zajedno Milan i ja u ovdašnjoj šećerani. Išli zajedno na more familijarno preko sindikata. Davno to beše. Godinama sa Milojevićima živim u istoj zgradi. Šta da kažem, ne može se iz ove kože. Bio sam nedavno kod njega. Nedugo nakon Dejanove sahrane. Nosio sam mu cigare. Iako nije smeo da puši. Tada mi je rekao: Ubi me tuga, zašto ja nisam umro, bolje da je Bog mene uzeo, bolje da je Bog mene uzeo. Nije ništa naslućivalo da će umreti odmah nakon sina, iako stoji da mu je srce radilo na 30 odsto. Definitivno ga je Dejanova smrt dotukla. Bio sam juče da izjavim saučešće, šta reći, žena (Radmila Milojević prim. aut) je utučena, istakao je komšija Dragan Gojković.

Čak i u lokalnoj prodavnici, udaljenoj samo deset metara od zgrade Milojevića, o ovoj porodici se govori sa velikim poštovanjem, svedočeći o njihovoj prisutnosti i doprinosu zajednici koja ih je podržavala kroz teške trenutke.

- Dejanovi roditelji su mogli da žive gde god požele, ali oni su izabrali da žive u starom kraju. To dovoljno govori o njima i njihovom karakteru. Porodica za primer! Odlično se slažem s majkom Radmilom, slomljena je, videli smo se posle sahrane Dejanove. A Dejana znam od malena, i njega je njegovog brata. Dejan je dolazio, dovodio decu kod babe i dede, ljudi ga tu okruže, deca, a on sve ispoštuje. Nasmejan od uva do uva. Čika Milan je u sebi nekako držao svu tu bol, ja sam triput plakala, a mogu da zamislim kako je njima. Tetka Rada je od akcije, vodi računa o porodici, majci koja živi u Zemunu. Ljudi, to je vrhunska porodica. Ovo je malo mesto, svi se znamo, rekla je prodavačica iz lokalne prodavnice.