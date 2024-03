IZLETELO MU! Saigrač prišao Jokiću s leđa, a onda je usledio ŠOU (VIDEO)

Nikoli je izletela sočna psovka dok je davao izjavu nakon meča...

Urnebesna scena viđena je nakon utakmice Denver - Juta.

Nagetsi su na svom terenu ubedljivo savladali Džezere, uz još jednu sjajnu partiju srpskog centra Nikole Jokića.

Somborac, koji je meč završio sa 26 poena, šest skokova i osam asistencija, odmah nakon utakmice stao je pred kameru kako bi dao izjavu za lokalni "Altitud TV".

Međutim, dok je odogovarao na pitanje novinara izletela mu je jedna sočna psovka na srpskom jeziku.

Naime, saigrač Deandre Džordan mu je prišao s leđa i uhvatio ga za glavu, a iznenađeni Nikola u momentu opsovao na srpskom:

"O, j*bem ti..." ispalio je Jokić.

Jokić with 26 points as the Nuggets grab another home court win. #MileHighBasketball pic.twitter.com/LWHQKueiVi