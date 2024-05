'PRIČAJU DA GA NE ZANIMA KOŠARKA, SAMO KONJI, ALI...' Saigrač otkrio kakav je Jokić kada se 'ugase kamere'

Srpski košarkaš Nikola Jokić za razliku od drugih NBA zvezda ne voli previše da priča o "poslu", deluje ponekad letargično na terenu, često se šali da jedva čeka kraj sezone kako bi bio sa konjima i porodicom i zbog toga se mnogima "oteo" utisak da, na neki način, njega košarka i ne zanima.

Da li je to istina ili samo mit? Njegov saigrač Majkl Porter Junior, inače istovremeno i blizak prijatelj sa kojim provodi mnogo vremena tokom sezone u Denveru, kazao je da je to potpuno pogrešan utisak.

U svom podkastu u kome je bio ugostio i Jokića, Porter je ponudio sasvim zdravorazumsko rešenje - kako je moguće da ga ne zanima košarka, a toliko je uspešan u njoj? I ne samo to, nego joj je svakodnevno posvećen do maksimuma.

"Kakav je Jokić kao lider? On nama svima na sopstvenom primeru pokazuje kako treba, a zapravo ne priča previše. Povremeno hoće, ali... Znate da mnogi pričaju da ga ne zanima košarka, samo konji, ali taj tip - svakodnevno ponavlja svoje rutine kako niko drugi ne ponavlja. Ako neko stigne do tih visina, to je onda samo do toga. Jokić svaki dan disciplinovano prati svoj program i on je tip koji svojim primerom nama govori kako treba da radimo i ponašamo se", otvoreno je rekao Porter koji je upravo sa Jokićem prošle sezone osvojio šampionski prsten.

On ističe da je Jokić porodičan tip koji ne izlazi previše sa ekipom, jedino kada odu na neko popularno gostovanje, recimo Majami, a dodaje i da ne misli da će dobiti MVP priznanje ove sezone. Ne misli da su Šej Gildžes-Aleksander ili Luka Dončić bili bolji od njega, nego ima drugu vrstu logike.

"Ne mislim da će dobiti MVP jer ga prosto nije briga. Kada dođe do priče oko tome, kaže da igra dobro, ali da ima i drugih igrača koji to zaslužuju. Kod nas nema ega u svlačionici, što nije slučaj u drugim svlačionicama", objasnio je Porter.