CRVENA ZVEZDA SAVLADALA PARTIZAN: Davidovac u penal završnici doneo crveno-belima vođstvo u finalu

Košarkaši Crvene zvezde stigli su do prednosti od 1:0 u finalnoj seriji ABA lige posle pravog rolerkostera protiv Partizana u prvom meču u dvorani "Aleksandar Nikolić". Vodili su gosti sa +9, potom i domaći, a na kraju je duel rešavan u poslednjoj četvrtini i minutu, koja je bila i više nego zanimljiva, a na kraju je trijumf završio na tasu domaće ekipe - 85:82.

Sve je bilo rešavano u završnom minutu. Dramu je dodatno začinio i pokvareni semafor, koji se zaustavio na 24,7 sekundi, a posle čega je proteklo skoro deset dok nije ustanovljeno da se to i dogodilo. Zvezda je u tom momentu imala +1, svirana je mrtva lopta, a na kraju je Davidovac stigao do lopte i do dva pogođena bacanja.

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN 85:82 (17:20, 22:19, 25:22, 19:21)

TOK MEČA

4. ČETVRTINA

40. minut - Panter je fauliran 37.5 sekundi pre kraja. Pogodio je 12. poen, odmah i 13. poen - 81:80. Tajm-aut za Sferopulosa.

38. minut - Fauliran je Ponitka. Obe ekipe su izašle iz bonusa. Ponitka pogađa oba - 76:78. Kaboklo pravi četvrtu ličnu, a Nedović pogađa oba bacanja - 78:78. Dos Santos pogađa za dva pod faulom - 80:78. Pogodio je i dodatno bacanje, njegov 18. poen - 81:78.

37. minut - Dos Santos je fauliran u prodoru. Pogodio je oba - 76:76.

36. minut - Teodosić je fauliran za tri slobodna bacanja. Pogodio je sva tri - 74:73. Kaboklo je fauliran na šutu. Pogodio je jedno od dva - 74:74. Bolomboj pravi treći faul, Kaboklo ponovo ide na liniju bacanja. Pogodio je oba - 74:76.

35. minut - Naneli pogađa još jednu trojku, njegovih 23 poena - 71:71. Naneli je fauliran pri šutu za dva bacanja. Pogodio je svoj 24. poen, potom i 25. - 71:73.

34. minut - Naneli pogađa za tri - 69:68. Njegova peta trojka iz isto toliko pokušaja. Dos Santos postiže svoj 13. poen - 71:68.

33. minut - Lazić pogađa za tri - 69:65.

32. minut - Kaboklo pogađa, serija Partizana 10:0 - 64:65. Bolomboj prekida seriju gostiju - 66:65.

31. minut - Smit se razigrao i vratio Partizan u igru - 64:63.

3. ČETVRTINA

30. minut - Smit pogađa trojku, njegovih pet poena - 64:61.

29. minut - Smit pogađa za dva poena - 61:55. Teodosić pogađa za tri, njegovih 11 poena - 64:55. Panter vraća trojku, i njegovih 11 poena - 64:58.

28. minut - Naneli pogađa za tri - 57:53. Mitrović zakucava - 59:53. Mitrović je ponovo na liniji bacanja. pogađa za 61:53.

27. minut - Smailagić pravi treću ličnu, a Mitrović ide na linijju bacanja. Pogodio je deveti i deseti poen - 55:48. Ledej je fauliran u prodoru. Pogodio je treći i četvrti poen - 55:50. Smailagić pravi četvrti faul, Teodosić će na liniju penala. Nikola Topić je nezgodno pao ispod koša, utakmica je u prekidu trenutno. Topića su izneli sa terena.

26. minut - Mitrović pogađa pod faulom - 53:48. Najveća prednost Zvezde. Dos Santos je upisao petu asistenciju. Ceo tim Partizana ima samo četiri asistencije, a Crvena zvezda ukupno 13.

25. minut - Dos Santos pravi treći faul. Smailagić posle ofanzivnog skoka pogađa svoj četvrti poen - 49:48. Partizan je izašao iz bonusa. Gedraitis pogađa oba - 51:48.

24. minut - Kaminski posle ofanzivnog skoka pogađa - 47:45. Doužer pravi treći faul. Nova bacanja za Dos Santosa. Pogodio je svoj 10. i svoj 11. poen - 49:45. Naneli je fauliran pri šutu, druga lična Davidovca. Promašio je prvo bacanje, a pogodio drugo - 49:46. Partizan je prešao na zonski presing u odbrani.

23. minut - Nedović ponovo precizan - 44:43. Davidovac pogađa za tri, njegovih osam poena - 47:43.

22. minut - Naneli poentira za svoj 13. poen - 40:43. Nedović poentira, njegovi prvi poeni iz igre - 42:43. Kaminski pravi treći faul.

21. minut - Nedović je fauliran za bacanja. Promašio je prvo, a pogodio drugo - 40:39. Kaminski će na liniju bacanja. Pogodio je svoj prvi poen na meču, potom i drugi - 40:41.

2. ČETVRTINA

Dos Santos je najefikasniji sa devet poena. Po šest su postigli Teodosić i Mitrović, a pet Davidovac.

U ekipi Partizana Naneli ima 11 poena, Avramović 10, a Panter osam.

Crveno-beli imaju šut iz igre 36.4 odsto, a crno-beli 46.9 odsto.

Crvena zvezda ima 16 skokova, od toga pet u napadu, dok Partizan ima 18 skokova i takođe pet u napadu.

Zvezda ima 10 asistencija i samo jednu izgubljenu loptu, pored tri osvojene. Partizan ima četiri asistencije, jednu osvojenu i pet izgubljenih lopti.

Zvezda je izvela 17 slobodnih bacanja, a Partizan sedam u prvih 20 minuta. Crveno-beli imaju čak sedam promašenih bacanja.

20. minut - Davidovac poentira u kontri - 39:37. Ledej pogađa svoje prve poene - 39:39.19. minut - Dos Santos sa linije penala donosi novo izjednačenje - 37:37.18. minut - Jago pogađa trojku za izjednačenje - 35:35. Zvezda u strašnoj seriji 9:0. Novi tajm-aut za Obradovića. Naneli postiže svoj 11. poen i prekida seriju Zvezde - 35:37.17. minut - Dos Santos smanjuje na 32:35. Četvrti poen Brazilca. Zvezda je u seriji 6:0, a Obradović zove tajm-aut.

16. minut - Gedraitis je fauliran. Promašio je prvo bacanje, a drugo pogodio - 30:35.

15. minut - Naneli pogađa trojku - 26:33. Njegov deveti poen. Ponitka pogađa slobodna bacanja - 26:35. Najveće vođstvo crno-belih. Lazić pogađa trojku - 29:35.

14. minut - Avramović postiže svoj sedmi poen - 22:27. Smit pravi treći faul, prvi igrač sa tri lične greške. Bolomboj je promašio prvo bacanje, a pogodio drugo - 23:27. Avramović pogađa trojku, prvi dvocifreni igrač - 23:30. Teodosić vraća trojku - 26:30. Njegovih šest poena.

13. minut - Avramović pogađa pod faulom - 20:24. Pogodio je dodatno bacanje - 20:25. Topić postiže svoje prve poene - 22:25. Crvena zvezda izlazi iz bonusa.

12. minut - Mitrović pogađa pod faulom - 19:22. Pogodio je za 20:22. Smit je četvrti igrać Partizana sa dve lične greške, crno-beli su izašli iz bonusa.

11. minut - Ledej je fauliran pri šutu. Promašio je prvo bacanje, promašio je i drugo. Smailagić je treći igrač Partizana sa dva faula. Avramović lako prolazi i poentira za svoje prve poene - 17:22.

1. ČETVRTINA

10. minut - Naneli pogađa za tri - 17:18. Problem za Zvezdu je druga lična greška Nedovića. Panter pogađa još dva poena - 17:20. Njegovih osam poena. Crvena zvezda je izvela 10 slobodnih bacanja u prvoj četvrtini.

9. minut - Panter ponovo sa poludistance - 15:15. Mitrović na asistenciju Teodosića pogađa - 17:15.

8. minut - Panter sa poludistance pogađa - 11:13. Mitrović je fauliran, Partizan je odavno izašao iz bonusa. Pogodio je jedno od dva - 12:13. Davidovac trojkom donosi Crvenoj zvezdi vođstvo - 15:13. Ulazak Teodosića promenio je momentum, Zvezda sada izgleda bolje na terenu.

7. minut - Fauliran je Dos Santos. Problem za Partizan, po dva faula imaju Kaminski i Doužer. Jago je promašio oba bacanja. Teodosić ubacuje trojku, prva za Zvezdu - 11:11.

6. minut - Bolomboj je pogodio 1/2 sa penala - 7:9. Gedraitis je fauliran u prodoru. Pogodio je jedno od dva - 8:9. Smailagić ispravlja promašaj Doužera - 8:11. Njegovi prvi poeni.

4. minut - Gedraitis je poentirao za dva - 6:9.

3. minut - Panter je fauliran u prodoru za bacanja. Pogodio je oba - 4:7. Doužer iz teške pozicije pogađa - 4:9.

2. minut - Bolomboj je fauliran za dva bacanja. Pogodio je oba - 2:2. Naneli pogađa prvu trojku na utakmici - 2:5. Dos Santos dolazi do svojih prvih poena - 4:5.

1. minut - Doužer je prvi poentirao na meču - 0:2.

Dos Santos, Lazić, Giedraitis, Davidovac i Bolomboj su počeli za Crvenu zvezdu.

Doužer, Panter, Naneli, Ledej i Kaminski počinju za Partizan.