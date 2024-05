NAŠAO SE U LEPOM DRUŠTVU: Vasilije Micić dobio glas u izboru za 'Ruki petorku' NBA lige!

U NBA ligi su četiri ekipe ostale u borbi za trofej, pa će se tako u finalima konferencija naći Dalas i Minesota, odnosno Boston i Indijana, koji će nastaviti svoju bitku za šampionski prsten, dok su čelni ljudi takmičenja u susret ovim mečevima obelodanili i najbolje "ruki" petorke u takmičenju.

Ono što je bilo sigurno na neki način jeste činjenica da će dva mesta odmah biti rezervisana za Viktora Vembanjamu iz Spursa, odnosno Četa Holmgrena iz Oklahome, koji su i dobili najveći mogući broj bodova.

Osim njih, u prvoj petorci su se našli i Brendon Miler iz Šarlota, Haime Vaskez iz Majamija, te Brandin Podziemski iz Golden Stejta.

Druga petorka je "predvođena" Derekom Lajvlijem iz Dalasa, Amen Tompson je tu iz Hjustona, Kijonte Džordž iz Jute, Kejson Valas iz Oklahome, kao i Dži-Dži Džekson iz Memfisa.

The complete voting results for the 2023-24 Kia NBA All-Rookie Team: pic.twitter.com/XNBPruS5FO