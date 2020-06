Mladolike i posle pedesete: Japanke su poznate po zategnutoj koži lica, a evo u čemu je tajna

Iako s godina postajemo mudriji i ostvareniji, istovremeno se suočavamo sa borama, flekama na koži, sedim vlasima.

Sa procesom starenja nema šale. Iako s godina postajemo mudriji i ostvareniji, istovremeno se suočavamo sa borama, flekama na koži, sedim vlasima... Ukratko, što se bolje osećamo iznutra, to smo nezadovoljniji svojom spoljašnošću. Da bismo to sprečili trošimo mnogo novca na napitke i kreme koji mogu da zaustave časovnik, iako je jednostavnije (i jeftinije) da ponešto usvojimo od Japanki. One su poznate po zategnutoj koži lica, zbog čega im je teško odrediti godine. Tajna je u zdravoj ishrani, bez ulja, kao i rutini negovanja kože. Evo šta ona podrazumeva:

Pijte zeleni čaj: Ako mislite da dobra nega lica podrazumeva isključivo redovno nanošenje krema i kremica, grešite. Mnogo toga zavisi od onoga što pijete i jedete. Zeleni čaj umiruje i može da smanji rizik od razvoja kancera, a kada je reč o nezi, sprečava pojavu bora i štiti kožu od oštećenja koja mogu da izazovu UV zraci. Svakodnevno ispijanje šoljice zelenog čaja pomaže i pri gubitku kilograma, pa i to doprinosi mladalačkom izgledu.

Jedite morske alge: Morske alge su prijatelj kože, a veoma su zastupljene u ishrani Japanaca. Obiluju vitaminima i mineralima (kalcijum, magnezijum, vitamin K, gvožđe, folati). Ako ih redovno konzumirate štite kožu od oštećenja koja mogu da izazovu sunčevi zraci. Sadrže i određene protivupalne komponente koje smanjuju oticanje i crvenilo, a jod pomaže u regulisanju metabolizma.

Masaža čini čuda: Redovne masaže odlične su za telo, jer podstiču cirkulaciju i opuštaju prenapregnute mišiće. Lice nije izuzeto od toga. Možete da ga masirate i sami, tako što ćete najpre investirati dobar masažer za lice, sa višeugaonim valjcima. To će vam se višestruko isplatiti. Koristite ga svakodnevno, dok gledate TV ili čitate. Tako ćete ubrzati cirkulaciju, što će kožu osvežiti i vratiti joj zdrav sjaj. Kako lice ima više od 40 mišića koji, ako su napeti, pospešuju nastanak bora, uz pomoć masaže opustićete ih, osloboditi se stresa i napetosti koji narušavaju lep izgled kože.

Koristite blaga sredstva za čišćenje: Žene u Japanu više veruju prirodnim proizvodima nego industrijskim. Znaju koliko su hemikalije štetne, baš kao i preterano pranje lica. Opsednuti smo uklanjanjem tragova ulja sa kože, zaboravljajući da ona obezbeđuju hidriranst. Zato, umesto da nekoliko puta dneno perete lice nekim grubim sredstvom za čišćenje, opredelite se za proizvod koji se sastoji od svega nekoliko prirodnih sastojaka. Lice operite samo jednom dnevno, i to pred spavanje. Ako vam je koža masna potrebno joj je više pažnje, pa tokom dana možete da koristite vlažne maramice na biljnoj bazi.

Izbegavajte tonere: Uz pomoć tonera i iz nadubljih pora uspevamo da "izvučemo" ulje. Veoma su korisni ako se borite sa aknama, ali u svim drugim slučajevima postiže se kontraefekat - koža postaje suva, pa samim izgleda starije. Umesto tonera koristite "omekšivače" (softeners). Japanke se kunu u njih, jer posvetljuju ten i kožu čine mekom i glatkom. Nanesite na lice malu količinu ovog kozmetičkog sredstva, pa sačekajte da popuni bore i da ga koža potpuno upije. Zatim nanesite neko blago sredstvo koje će koži obezbediti vlažnost.

Ne zaboravite kolagen: Japanke obilato koriste kreme i maske bogate kolagenom, a i ishrana im je bazirana na bujonu od kostiju ili spirulini (vrsta algi), koji su bogati ovom najvažnijom belančevinom u ljudskom organizmu, zaduženom da kožu održava zategnutom i mladom. Pušenje, izlaganje suncu i loša ishrana crpe zalihe kolagena, a ako tome dodamo i "krštenicu", jasno je da je s godina potreban povećan napor da bismo ga imali dovoljno.

Pauzirajte: Ponekad je neophodno da lice odmorite od kozmetičkih proizvoda, jer previše krema može da utiče na elastičnost kože. Kad god je moguće, pustite kožu da diše, barem 24 časa sedmično u kontinuitetu. Za to vreme poštedite je šminke i losiona, da bi pokrenula prirodne odbrambene mehanizme.