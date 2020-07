Parfem ili toaletna voda: Šta izabrati?

Iako na prvu loptu deluje da je sasvim svejedno, razlika između toaletne vode i parfema je zapravo ogromna! Kao prvo toaletna voda ima manju koncentraciju od parfema i samim tim mir traje kraće!

Šta je toaletna voda?

Toaletna vodaima niži procenat mirisnih ulja u sebi od prilike od 5-15 % rastvorenih alkoholu. Takođe ona u sebi sadrži više alkohola zbog čega miris lakše i brže isparava sa kože. Trajanje je oko 3 sata. Toaletna voda se smatra savršenim dnevnim mirisom i jedan je od najpopilarnijih mirisnih proizvoda dostupnim svima.

Magija parfema

Parfemi s druge strane imaju veću koncentraciju mirisnih ulja, što znači da u sebi automatski imaju manje alkohola. Osobama sa osetljivom kožom se iz ovog razloga savetuje da bolje koriste parfem nego toaletnu vodu da ne bi isušili kožu na vratu. Parfem u sebi ima od 20-40 % mirisnih ulja i to je vrsta mirisa koja će bez problema trajati od jutra do mraka, ali to sa sobom nosi i višu cenu.

Koliko su slični?

Bez obzira o kom se proizvodu i proizvođaču radi, toaletna voda i parfem su zapravo u osnovi isti i predstavljaju mešavinu esencijalinh ulja i drugih ekstrakata. Jedina razlika je zapravo u koncentraciji. Pored toga kompozicija mirisa koja se naziva još i – šminka mirisa (vrh: limun, pomorandža /sredina: cimet, čajevac / donje note: vanila, sandalovina) igra vitalnu ulogu u tome koliko toaletna voda i parfem zapravo liče jedno na drugo.

Kada je pravo vreme za parfem, a kada za toaletnu vodu?

S obzirom da je toaletna vodica laganija ona se preporučuje tokom svakodnevnih aktivnosti i u letnjim mesecima. S druge strane parfemi su intenzivniji i njihova visoka koncentracija preporučljivija je za hladnije dane i večernje izlaske.

Šta je bolje?

Ova odluka je apsolutno vaša. U zavisnosti od vaših ličnih preferenci i vašeg budžeta, zavisiće i izbor prilikom kupovine jednog od ova dva proizvoda. Ako tražite povoljnu, svakodnevnu opciju toaletna vodica je za vas. Ako pak imate osetljivu kožu i treba vam nešto pouzdano, onda je parfem vaš verni saputnik.