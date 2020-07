Samo dva sastojka, i celulit će se bukvalno istopiti: Najmoćniji prirodni recept protiv pomorandžine kore!

Izvor: Still, Foto: Unsplash.com | |

Bitka s celulitom kod mnogih je posebno aktuelna za vreme prolećnih i letnjih meseci. I dok netretirani celulit s godinama postaje sve gori, srećom postoje načini kako da ga smanjite. Jedan saveznik u borbi s celulitom može biti eterično ulje borovnice koje je jako efektna pomoć u rešavanju problema celulita na butinama i zadnjici.

Naime, ulje borovnice je odličan diuretik koji podstiče izbacivanje štetnih materija i viška vode iz oganizma, zbog čega zasluženo ima mesto u proizvodima protiv celulita. Za izradu jednog takvog proizvoda kod kuće trebaće vam:

20 kapi eteričnog ulja borovnice

pola šoljice maslinovog ulja

Priprema: Ulje borovnice razredite tako što ćete ga pomešati s maslinovim uljem i to je to. Područja pogođena celulitom masirajte 10-ak minuta jednom dnevno kako biste postigli vidljive rezultate. Kritična područja masirajte kružnim pokretima od kolena prema srcu, pri čemu trebate paziti na to da pristisak bude prijatan. Prema potrebi možete ga pojačavati, ali pazite da bol koji osećate ne bude prevelik. Ovakvom masažom vaše telo će se zagrevati, što će povoljno uticati na cirkulaciju i protok limfe. Naravno, da bi borba s celulitom bila dugoročno uspešna, nije dovoljna samo masaža pogođenih područja. Bitno je na početku naglasiti da i genetika ima veze s celulitom, a onda su tu i drugi faktori poput loše ishrane i telesne neaktivnosti koji utiču na nastanak omražene pomorandžine kore. Celulit se nakuplja godinama i ne nastaje preko noći i zato borba protiv celulita mora uključivati ceo niz promena u načinu života.