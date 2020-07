Morate da isprobate: Magično ulje koje će iz temelja oporaviti vašu kosu!

Izvor: Still, Foto: Unsplash.com | |

Ovo ulje učiniće čuda za vašu kosu

Ruzmarin je veoma zdrava biljka mediteranskog porekla i široko se primenjuje u ishrani, uprvao zbog svojih značajnih zdravstvenih svojstava. Ali, ruzmarin može biti veoma blagotvoran i za vašu kosu i kožu glave. Ovo ulje ima veoma jedinsven, aromatičan miris i nije lako za izradu, pa je sammim tim i retko dostupno i skupo na tržištu, ali možete ga napraviti i sami kod kuće i to sa samo dva sastojka i malo strpljenja.

Potrebni sastojci za izradu ulja od ruzmarina su svež ruzmarin (najbolje je da ga kupite na pijaci) i hladno ceđeno maslinovo

Priprema: Temeljno operite ruzmarin i osušite ga na suncu par sati, kako bi iz njega isparila voda. Zatim odvojite listove od stabljika, uzmite čistu teglu i napunite je očišćenim ruzmarinom tako da tegla bude puna oko dve trećine. Preko ruzmarina nalijte maslinovo ulje, ali nemojte prepuniti teglu, ostavite malo prostora između sadržaja i poklopca. Teglu dobro zatvorite, promućkajte sadržaj, pokrijte teglu neprovidnom krpom, a zatim je odložite na osunčano mesto (najbolje pored prozora). Ovde na snagu stupa strpljenje jer je potrebno 30 do 40 dana da ruzmarin ispusti sve aktivne materije i da se one vežu sa uljem. Važno je da svakih nekoliko dana lagano promućkate sadržaj tegle. Kada je ulje gotovo, procedite ga, sipajte u flašicu koju ćete čvrsto zatvoriti i držite u frižideru. Ulje može trajati do šest meseci.