OTKRIVENA TAJNA LEPOTE: Ulje od Babasu palme PREPORODIĆE vašu kožu i kosu!

Babasu je vrsta južnoameričke palme, visoka je do 20 metara, sa jestivim voćem i semenkama koje se koriste za proizvodnju ulja.

Lišće ove palme Indijanci koriste prilikom gradnje svojih koliba. Od jezgre tvrdog oraha babasua, proizvodi se ulje koje se koristi za kuvanje u domaćinstvu i za izradu sapuna i preparata u kozmetičkoj industriji. Latinski naziv biljke dolazi po francuskom prirodoslovcu iz 19. Veka.

U brazilskim šumama rastu svakojaka čuda. Babasu palma je agresivna i dominantna vrsta koja prekriva velike površine, što se za kozmetiku pokazalo kao pravi blagoslov. Ljudi isprva nisu znali što napraviti s tom palmom, ali kada je iz jestivog ploda dobiveno ulje, uvidjelo se odmah da će slijediti uspjeh. Osim što je to dobro ulje za prehranu, prava je blagodat u kozmetici.

