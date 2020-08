Irena Jovanović, voditeljka "Svitanja" i "Novog jutra" televizije Pink, blista i zrači pozitivnom energijom, a za vas ima koristan savet za besprekoran izgled.

Iako zbog prirode svog posla mora da ustane i u 4 sata, to se na njoj ne primeti. Irena je od ranog jutra vedra, nasmejana i uvek dobro izgleda, te smo je pitali koja je tajna njenog lepog izgleda i vitke linije.

- Nema tajni. Energija! Izbor da se misli pozitivno i bez strahova od godina, modnih i estetskih imperativa. Ulaganje u zdrave navike, jer navike određuju kvalitet života - otkrila je voditeljka ružičaste televizije.

Svi smo često slušali o tome koliko je san važan za lepotu, zbog čega smo pitali Irenu koliko ona o tome vodi računa.

- U mom slučaju, sa ustajanjem u 4, ne možete gotovo nikada računati na dovoljno sna, ali se trudim da sebi obezbedim kvalitetan san, da odem na počinak rasterećena, sa rešenim dnevnim problemima i pozitivnim mislima o novom danu - rekla je ona i dodala:

Nije jednostavno, zahteva dosta energije i bavljenje sobom uz sve ostale "peripetije" porodičnog i novinarskog života, ali ohrabruje kad se vide rezultati.

Zbog njene vitke linije, nismo mogli a da ne pitamo našu Irenu da li pazi na ishranu i da li trenira.

- Najviše pažnje posvećujem ishrani i pravilnom disanju, kao i istezanju tela, odnosnu pokretanju metaboličkih procesa, kako fizičkom aktivnošću, tako i pametnim izborom namirnica. O tome sam dosta naučila od profesora biomehanike sa DIF-a, Duška Ilića - otkriva naša voditeljka.

Irenu smo pitali šta je prema njenom mišljenju najvažnije za dobar izgled i šta savetuje našim čitateljkama:

- Najviše volim lepotu koja dolazi iz pozitivnih osećanja i dobrih misli. Kad me pitaju za savet uplašim se pretencioznosti, ali savetujući samu sebe uvek dolazim do koncepta jednostavnosti i volje. Moja baka je govorila da je lenjost gora nego bolest, zato se pokrenem čak i onda kad mi nije do toga. To ne znači da treba sebi uskraćivati vreme za dokolicu, jer sve što nam prija korisno je za lepotu - poručila je Irena.

Autor: M.K.