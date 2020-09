NAJGORI SAVETI koje samci mogu da dobiju od parova

Velikom broju ljudi se čini da se bezuspešno trudi godinama unazad da pronađe svoju savršenu polovinu. Ako svemu tome dodamo dobronamerne, ali ponekad zaista loše savete od strane prijatelja ili članova porodice koji su u vezi ili braku već godinama, stvari postaju još teže i komplikovanije. Iako je njihova namera bila da pomognu, pojedini saveti mogu da nanesu više štete nego koristi.

Ako ste trenutno bez partnera i nađete se u prilici da slušate dobronamerne savete parova oko vas, može vam u velikoj meri pomoći saznanje koji od datih saveta su kontradiktorni, odnosno koje biste od njih trebali da okarakterišete kao – nekorisne.

TVOJ SAVRŠEN PARTNER JE TAMO NEGDE

Pre svega ne postoji savršena osoba, a samim tim ni savršen partner. Svaka osoba koju sretnete u životu imaće svoje mane ali i vrline, poput vas samih. S toga težnja ka savršenstvu može biti ono što vas koči da pronađete osobu sa kojom biste mogli da provedete predivnu budućnost.

PRETVARAJ SE DA SI NEDOSTIŽNA

Svakako da ne treba sve što imate da ponudite na tanjiru, ali ako i vi i osoba sa kojom biste hteli da imate ljubavnu vezu igrate igru – hard to get, na kraju večeri oboje ćete kući otići praznih šaka. Malo izazova je poželjno, ali ako se pretvarate da ste apsolutno nedostižni, vrlo je verovatno da će osoba koja vas zanima, svoje zanimanje prebaciti na nekog ko je dostupniji.

PRONAĐI NEKOG KO VOLI SVE ŠTO TI VOLIŠ

Zvuči idealno, jer to bi značilo da ćete svaki slobodan trenutak provoditi zajedno, ali da li je realno? Veza se ne sastoji od istih mišljenja i shvatanja, niti od identičnih interesovanja. Ključ je u prihvatanju različitosti i razumevanju među partnerima, a ne u izjednačavanju u stvarima koje vas zanimaju.

SAČEKAJ DA ON NAPRAVI PRVI KORAK

Čekati da druga osoba učini prvi korak ravno je čekanju – do kraja večnosti. Neverovatno je koliko mnogo puta se dešava da dve osobe nakon godina i godna čekanja da druga napravi prvi korak, konačno progovore na datu temu i saznaju da su nepotrebno propuštale nešto prelepo. Za prvi korak je potrebna hrabrost, ali nju uvek prati sreća.

HEMIJA JE DOKAZ DA STE PRONAŠLI SRODNU DUŠU

Pod naletom uzbuđenja i privlačnosti, gotovo da je moguće videti u vazduhu hemiju između dve osobe. To su trenuci kada prestanete da razmišljate razumom, i prepustite se instinktima. Međutim, to ne znači da vam je zagarantovan uspeh. Čak i najjača hemija između dve osobe, može biti samo to, hemija, ona koja vam obezbeđuje dobar osećaj u krevetu bez izgleda za stabilnom budućnošću.

LJUDI MOGU DA SE PROMENE

Svakako da postoji šansa da se ljudi u pojedinačnim slučajevima promene, ali za to mora postojati snažna volja i samo-motivacija. Međutim, odluka za ulazak u vezu sa nekim uz nadu da će se on promeniti samo zbog vas i vaše ljubavi, je suluda ideja. Takođe, čekanje na nečije menjanje kako bi veza uopšte započela je gubljenje vremena.

OPROSTI I ZABORAVI

Kaže se da je ljudski grešiti, a samim tim i opraštati. Ali to ne znači da svaki prestup treba da praštate niti da zaboravljate. Niko vam sem vas samih ne može odrediti šta i do koje mere treba da opraštate. Osim toga zaboravljanje znači da postoji mogućnost ponovnog prolaska kroz sličnu situaciju. Oprostiti je jedno, a zaboraviti je sasvim nešto drugo.

VREME LEČI SVE RANE

Istina je da vremenom neke stvari postanu razumljivije i prihvatljivije. Ali da zaista vreme leči sve rane, ne bi bilo toliko primera starijih osoba koje tuguju za izgubljenom ljubavlju iz mladosti. Iako je ovo savet koji se daje u nadi da će kod osobe koja trenutno pati pronaći kanal kroz koji će tuga proći, bolji bi bio – dozvoli sebi da tuguješ koliko god ti je potrebno.