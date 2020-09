Perite kosu samo hladnom vodom: Evo kakav će biti rezultat!

Pomisao na hladan tuš i naročito pranje kose možda neće svima zvučati privlačno, ali naučnici su otkrili da to i te kako ima svojih benefita, naročito kada je u pitanju farbana kosa. Ne samo da tuširanje hladnom vodom razbuđuje, već zateže pore na koži i poboljšava cirkulaciju, a pored toga ima posebne koristi za kosu.

Topla voda čini da farbana kosa brže izgubi svoju nijansu, a to je zbog toga što podiže spoljni sloj dlake (kutikulu). Prilikom tuširanja i pranja kose hladnom vodom ovaj sloj ostaje zatvoren, a to ujedno dovodi i do toga da vam kosa izgleda glatko i bude sjajna. Hladna voda takođe ne isušuje sloj sebuma koji štiti našu kosu i kožu, tako da folikule ostaju zatvorene, a kosa je jača i otpornija na lomljenje.

Još jedna bitna stavka prilikom pranja kose hladnom vodom je ta da kosa zadržava vlažnost, što pomaže prilikom njenog kasnijeg raščešljavanja i stilizovanja. Ovo je posebno važno za pravljenje bilo koje vrste frizure koja podrazumeva feniranje i tretman kose balzamima ili losionima. Ponekad korišćenjem tople vode nesvesno negiramo efekte ovih proizvoda, a hladna nam pomaže da se iskoriste svi nutrijenti i korisne posledice njihovog korišćenja.

Možda vam neće prijati da stalno perete kosu hladnom vodom, ali probajte makar da je ispirate nešto hladnijom vodom nego uobičajeno, naročito u slučaju korišćenja dodatnih proizvoda za negu.