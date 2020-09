Ovako se Francuskinje oblače na jesen: One to znaju najbolje! (FOTO)

Ova 3 komada nose gotovo svakodnevno.

Stil Parižanki jedan je od najpopularnijih i prvi i najbolji izbor ako želite nekoga da kopirate - one to jednostavno znaju najbolje i iako "skidanje" tuđeg stila nikada nije preporuka, kada su u pitanju Francuskinje, to sasvim slobodno možete da uradite. One su pravi majstori kombinovanja stila i udobnosti, ljubiteljke jednostavnosti i elegancije, bez komplikovanja, i baš zato je njihov stil odevanja broj 1.

Evo koje komade one nose na jesen da bi uvek izgledale šik i otmeno!

1. Breton bluze

Breton majica vam možda deluje kao kliše, ali bluza prepoznatljivog dezena dovoljno je moćna da svaku kombinaciju podigne na viši, otmeniji nivo. Najbolje je kombinovati je sa klasičnim komadima poput pantalona i jednostavnog mantila.

2. Trenč kaput

Svaka Parižanka ima bar jedan i obožavaju da ga nose početkom jeseni i tokom tmurnih kišnih dana.

3. Cigaret pantalone

Idealne su za sve prilike, od odlaska na posao do večernjeg izlaska i zato su Francuskinjama omiljene, a pritom izgledaju izuzetno skupo i otmeno.